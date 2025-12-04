Esta es la freidora de aire Create que arrasa en el Cyber Monday de AliExpress

Las air fryers se han convertido en un electrodoméstico imprescindible en todos los hogares. ¿Quieres comprar una pero no te convencía la relación calidad/precio? Pues ahora tienes la Freidora de aire Create, con 8 programas preconfigurados, 6,2 litros de capacidad y tecnología de aire caliente 360º, rebajada a 50 € por el Cyber-Monday de AliExpress, o incluso aún más barata con el cupón BFES06, rebajándola a 44 €.

Un modelo compacto, con un diseño sorprendentemente cálido y con una relación calidad/precio apta para cualquier bolsillo. Si vives en familia, o solo, o en pareja, da igual, porque no os va a defraudar.

Por qué la recomendamos

Tiene una capacidad de 6,2 litros que da para hasta 7 raciones de comida con un solo uso.

Incluye 8 programas automáticos con los que es aun más fácil de usar.

Es totalmente programable hasta 1 hora y hasta 200 ºC.

Su cestillo y contenedor se pueden limpiar en el lavavajillas.

Freidora de aire Create

Su equilibrio entre tamaño, facilidad de uso y capacidad es lo que hace tan buena a la Freidora de aire Create frente a la mayoría de modelos de la competencia. Esta no se queda corta cuando tienes visitas inesperadas en casa, ya que tiene una capacidad de más de 6 litros perfecta para hasta 7 raciones de comida, y con los 8 programas preconfigurados, para cocinar solo tienes que meter los alimentos, elegir el programa y esperar. De hecho, no tienes que preocuparte, porque solo tienes que echar una cucharada de aceite y dejarla hacer, ya que tiene una tecnología de circulación de aire 360º que se encarga de que todo se cocine perfectamente, sin tener que mover la comida cada cierto tiempo.

Una air fryer pensada para familias, para parejas que cocinan en grandes cantidades o incluso para reuniones con amigos. Da sabor, facilidades y una experiencia sencilla y sabrosa, que al final es lo que importa.

Esto opinan quienes la tienen

Los usuarios están muy satisfechos con lo que ofrece esta air fryer tanto por diseño como por capacidad. Solo tienes que ver las reseñas de sus usuarios, de las que puedes leer varias a continuación:

«La freidora queda muy bien en mi cocina y es grande. Lo que necesitábamos.»

«¡Me ha encantado! ¡Y la entrega super rápida!»

«Entregada antes de tiempo y bien embalada. De momento, la he usado una vez y funciona muy bien. Es más ancha de lo que esperaba.»

Ahora mismo, además de tenerla en oferta, puedes llevarte esta air fryer con un descuento extra de 6 € usando el cupón BFES06 disponible por el Cyber Monday. ¡Aprovecha!

