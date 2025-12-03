Llévate una PlayStation 5 por solo 349 € (antes 499 €) con este ofertón de la Cyber Week de FNAC

¿Llevabas tiempo queriendo comprar la última consola de Sony? Si lo único que te frenaba a la hora de dar el salto a la nueva generación era el precio, se acabó. La Cyber Week de FNAC ha rebajado la PlayStation 5 Digital de 825 GB a solo 349 €. Te sale mucho más barata y además puedes disfrutar de la experiencia completa de nueva generación, con gráficos a 4K, todo el catálogo de PS5 y por mucho menos dinero.

Una consola ideal si buscas jugar sin sacrificios de calidad ni rendimiento y no te importa usar el formato digital. Además, también podrás jugar a juegos de PS4 o incluso en formato físico con el lector de discos compatible. Son todo facilidades.

Por qué la recomendamos

Trae un disco duro de casi 1 TB con espacio de sobra para muchísimos juegos.

Es la edición más compacta y ligera de la consola: ocupa menos espacio.

Si lo deseas, puedes comprar el lector de discos y acoplárselo para tus juegos en físico.

Tiene un enormísimo catálogo de videojuegos, incluyendo muchos juegos gratuitos.

Comprar en FNAC por ( 499,99 € ) 349,99 €

PlayStation 5 Digital

La gran ventaja de la PlayStation 5 Digital es que sale más barata al no contar con lector de discos Blu-Ray. Aun así, su diseño le permite comprar el modelo compatible para tener también lector de discos de juegos en formato físico, o de películas Blu-Ray (y te seguirá saliendo todo por menos de lo que vale comprar la consola sin oferta). Por otra parte, hablamos de la consola de nueva generación de Sony, con un enorme catálogo de juegos que se ven de maravilla a resoluciones hasta 4K y modos a 120 fotogramas por segundo. Desde el último Call of Duty o EA Sports FC, hasta juegos gratuitos como Fortnite y joyas como God of War o The Last of Us despliegan todo su potencial en esta consola con unos gráficos y fluidez sorprendentes. Es redonda a nivel de experiencia.

Si todavía no habías dado el salto a la nueva generación y querías una consola barata, aquí la tienes. Perfecta para entusiastas o jugadores más casuales, la PS5 Digital no decepciona.

Esto opinan quienes la tienen

Todo lo que destacan quienes han comprado esta consola es lo bien que se ven los juegos en ella, ese toque de versatilidad que le da contar con apps de streaming y su relación calidad/precio. Aquí puedes leer varias reseñas reales de usuarios:

«Muy buena opción a buen precio. Se ven espectacular los videojuegos. Si la quieres usar también para streaming como Netflix o HBO, etc., la calidad es la misma a mi ver que mi TV.»

«Increíble, una de las mejores consolas que no te defraudan.»

«Regalo para los más peques. Les ha encantado y va fenomenal»

Esta oferta es de las que vuelan, así que date prisa y aprovéchala antes de que acabe. Además, con su precio, recibirás 45 € de regalo para otras compras que hagas en FNAC.

