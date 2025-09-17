Adiós secadores: esta plancha de pelo Dyson funciona sobre mojado y tiene un descuentazo de 100 €

¿Te gusta experimentar con tu pelo, pero no quieres ir más a la peluquería? Con la Plancha de pelo Dyson Airstrait no solo te ahorrarás viajes, sino que también te ahorrarás tiempo en secadores, ya que no lo necesitarás. Esta plancha seca y alisa al mismo tiempo, a la vez que cuenta con aire frío para que termines de fijar tus peinados como quieras. ¡Y cuesta 100 € menos de su precio habitual!

Tecnología iónica, modo frío, diseño ergonómico y funcionamiento sin necesidad de placas calientes. Todo eso es lo que ofrece este secador, junto con más bondades y ventajas, y lo que lo hace ideal para todo tipo de cabello. Es un chollo.

Por qué lo recomendamos

Alisa el pelo incluso si lo tienes mojado, ahorrando mucho tiempo en tu rutina.

Su tecnología usa aire en lugar de placas calientes, lo que evita que tu pelo sufra daño por el calor.

Tiene un modo frío perfecto para fijar el peinado, junto con modos húmedo y seco.

No pesa ni un kilo y es muy fácil de manejar.

Plancha de pelo Dyson Airstrait

Nada de usar primero el secador y después alisar. Con la Plancha de pelo Dyson Airstrait lo haces todo de una sola vez. Secas el pelo, lo alisas y luego lo moldeas como quieras usando el modo de aire frío. Todo mientras evita el encrespamiento gracias a su tecnología de iones negativos y adapta su flujo de aire automáticamente, detectando cuándo hay un mechón para ajustar la potencia según lo que necesites.

Agiliza tu rutina diaria gracias a su tecnología, vale para todo tipo de cabello y además es muy fácil de usar, aunque es recomendable leer su manual para exprimirla al máximo. Si quieres cuidar tu pelo y experimentar con cualquier peinado, es ideal.

Esto opinan quienes la tienen

Una valoración de 4,4 sobre 5, con más de 5.500 reseñas, deja claro que esta plancha de pelo de Dyson convence y mucho a quienes la tienen. Como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado, es fácil de usar y da buenos resultados, pero exige conocerla bien:

«¡Excelente máquina! Eso si, hay que detenerse y estudiarla antes de su primer uso. Parece simple, pero tienes sus cositas.»

«Excelente, muy útil y súper fácil de usar. ¡Estoy encantada con mi compra!»

«Vale lo que cuesta, tengo el pelo ondulado mas bien rizado y en 10 min tengo el pelo seco y planchado.»

Con esta rebaja, Dyson te da un precio mucho más atractivo, que gana más puntos con el servicio de entrega rápida que tienen. ¡Puedes recibir tu nueva plancha en un plazo de 24-72 horas!

