Pocos lo saben, pero el pino carrasco más antiguo del mundo está en Murcia y su tronco supera los 6 metros

En Murcia se conserva el pino carrasco más antiguo del mundo. Este árbol monumental no destaca únicamente por sus dimensiones, sino por el valor histórico, ecológico y cultural que concentra en silencio desde hace generaciones.

Está ubicado en un entorno marcado por la dureza del clima y la escasez de agua y ha logrado sobrevivir a siglos de cambios naturales y humanos. Su presencia convierte el paisaje en un referente del patrimonio natural de esta comunidad autónoma.

Éste es el pino carrasco más antiguo del mundo: está en Murcia

El conocido como Pino de las Águilas es un ejemplar excepcional de Pinus halepensis situado en el paraje de Cagitán, dentro del término municipal de Mula, en una zona limítrofe con Cieza, tal y como informa el blog de Árboles Monumentales.

Se trata del pino carrasco con mayor perímetro de tronco documentado a nivel mundial y uno de los más longevos de su especie. Las mediciones oficiales cifran el perímetro del tronco en torno a los 6 metros, superando esa cifra en la base.

Su altura ronda los 12 metros y la copa se extiende más de 15 metros en diámetro, unas proporciones extraordinarias para esta especie mediterránea. Los estudios botánicos sitúan su nacimiento a comienzos del siglo XVIII, lo que implica que el árbol supera holgadamente los 320 años de edad.

Dónde está el Pino de las Águilas y por qué su ubicación es clave

El enclave donde crece este pino monumental no es casual. El paraje de Cagitán, cuyo nombre procede del árabe y puede traducirse como «Fuente del Diablo», fue durante siglos una zona de aprovechamiento ganadero vinculada a la trashumancia. Su localización en una altiplanicie expuesta a condiciones climáticas extremas ha influido de forma directa en la morfología del árbol.

El aislamiento del entorno ha sido, en parte, determinante para su conservación, ya que ha limitado la intervención humana directa durante buena parte de su historia.

La leyenda del Pino de las Águilas y su valor cultural

El nombre popular del árbol tiene su origen en la tradición oral. Según relatan los vecinos de la zona, grandes aves rapaces utilizaban su copa como lugar habitual de descanso.

Esta circunstancia generó un profundo respeto hacia el pino, hasta el punto de establecerse normas no escritas para evitar dañarlo durante las actividades cinegéticas.

Estas historias han contribuido a consolidar la imagen del pino como un símbolo natural del territorio, reforzando su valor cultural más allá del estrictamente botánico.

El aspecto retorcido de sus ramas es consecuencia directa de siglos de exposición al viento, la nieve y los contrastes térmicos. Esta forma poco común convierte al árbol en una escultura natural.

Además, su amplia copa proyecta una sombra de más de 300 metros cuadrados, generando un pequeño ecosistema bajo su protección. En su entorno inmediato prosperan plantas herbáceas, arbustos y diversas especies de hongos, lo que demuestra su papel como refugio de biodiversidad en un paisaje especialmente duro.

Protección del pino carrasco más grande del mundo en Murcia

El Pino de las Águilas se encuentra dentro de una finca privada, lo que ha motivado la instalación de un vallado perimetral para proteger sus raíces superficiales del tránsito de visitantes.