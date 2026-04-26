Jonathan, el animal más longevo del planeta ha cumplido 192 años

De acuerdo con el portal digital de Guinnes World Record, Jonathan es el animal más longevo del mundo. Originaria del archipiélago Seychelles en el océano Índico, esta tortuga nació alrededor del año de 1832, por lo que en 2026 tendría 193 años. Actualmente, vive en el jardín del Plantation House, residencia oficial del Gobernador de Santa Elena, una isla volcánica remota situada en el océano Atlántico Sur conocida por haber sido el lugar de exilio de Napoleón Bonaparte, lo que le da gran valor histórico.

Hoy destaca por su biodiversidad única y por albergar especies endémicas. La tortuga gigante es uno de los animales más longevos y emblemáticos del mundo, conocida por su gran tamaño, su metabolismo extremadamente lento y su capacidad para vivir más de un siglo. Son animales herbívoros que se alimentan de hierbas, frutas y cactus.

Así es Jonathan, el animal más longevo del mundo

Jonathan es considerado el animal terrestre vivo más longevo del que se tiene constancia, ya que, según los registros oficiales, su nacimiento se sitúa alrededor de 1832. Llegó a la isla de Santa Elena en 1882 procedente de Seychelles como regalo para el entonces gobernador Sir William Grey-Wilson. En aquel momento ya era un ejemplar adulto, lo que impide determinar con exactitud su fecha de nacimiento. Desde entonces ha vivido de forma ininterrumpida en los jardines de Plantation House, la residencia oficial del gobernador.

A lo largo de su vida, Jonathan ha sido testigo de algunos de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, como la aprobación de la Ley de Minas del Reino Unido en 1842, que prohibió el trabajo de mujeres y niños bajo tierra; la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin en 1859; o la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1865.

Su longevidad también abarca un periodo histórico muy amplio, durante el cual han pasado ocho monarcas británicos, alrededor de 40 presidentes de Estados Unidos y más de dos decenas de entrenadores del Manchester United.

El animal más longevo del mundo vive con otras tres tortugas gigantes: David y Emma, que llegaron en 1969 y rondan los 55 años, y Frederik, en 1991, que actualmente tiene unos 32 años. En cuanto a la alimentación, Jonathan disfruta de una dieta variada que incluye col, pepinos, zanahorias, lechuga, manzanas y otras frutas de temporada. En 2025 incluso celebró su cumpleaños con una tarta elaborada a base de algunos de sus alimentos favoritos. A punto de alcanzar los tres siglos de vida, todo indica que continúa gozando de buena salud, disfrutando de su entorno, su comida y la compañía de sus cuidadores y de sus compañeros Emma y Frederik.

«Jonathan goza de buena salud y, a pesar de haber perdido el olfato y tener casi ceguera por cataratas, sigue mostrando mucho apetito. Un pequeño equipo lo alimenta a mano una vez por semana con fruta y verdura, lo que le aporta energía, vitaminas y minerales esenciales para su metabolismo. Es extraordinario pensar que este enorme y tranquilo animal ha sobrevivido a generaciones enteras, incluida la humanidad, y todo indica que podría alcanzar los 200 años o incluso más, manteniendo una vida tranquila, estable y sin señales de ralentización», detalla Joe Hollins, su veterinario de toda la vida.

PHEW No, Jonathan the tortoise is not dead despite claims that the world’s oldest land animal had died at the age of 193. A spokesperson for the St Helena government confirmed to Guinness World Records that Jonathan is «alive and well». pic.twitter.com/m3pNL72rKP — Guinness World Records (@GWR) April 2, 2026

Recientemente, Joe Hollins anunciaba la muerte del animal más longevo del mundo en X (antes Twitter): «Nos parte el corazón comunicar que nuestro querido Jonathan, el animal terrestre más viejo del mundo, ha fallecido hoy pacíficamente en Santa Elena (…) Descansa en paz, viejo amigo. Te echaremos de menos más de lo que las palabras pueden expresar». Sin embargo, varios usuarios se dieron cuenta de que en realidad se trataba de un engaño, y la comunidad publicó una nota: «La organización Friends of the British Overseas Territories ha confirmado que el verdadero Joe Hollins no tiene una cuenta en X y que la tortuga Jonathan está viva. Esta cuenta está solicitando donaciones en criptomonedas y ha cambiado recientemente su nombre de usuario».

La cuenta del supuesto veterinario de Jonathan era en realidad de un estafador que se inventó un bulo sobre su muerte para posteriormente pedir donaciones mediante criptomonedas aprovechando la viralidad del anuncio. «1,7 millones de visitas es una locura para una publicación sobre la muerte de Jonathan. Sí, sigue vivo. ¿Alguien le ha enviado criptomonedas? Solo se trataba de una broma del Día de los Inocentes», trató de justificarse.

El actual gobernador de Santa Elena, Nigel Phillips, sufrió la estafa de primera mano al recibir cientos de mensajes preocupándose por la salud de Jonathan, y él mismo tuvo que desmentir el bulo comunicando que seguía “muy vivo” al periódico The Guardian.