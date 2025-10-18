La insólita historia de una comunidad de vecinos que tenía una colmena gigante con 100.000 abejas en su edificio

Por desgracia, en España nos hemos tenido que acostumbrar a que los vecinos tengan que enfrentarse a los okupas y ya sabemos cómo actuar. ¿Pero qué ocurre si lo que te encuentras es un enjambre gigante de abejas?

Según han relatado en La Tarde de Cope, esto es lo que le ha ocurrido a una comunidad de vecinos en Granada. Por increíble que parezca, encontraron una colmena gigante de alrededor de 100.000 abejas instalada en la azotea de su edificio.

Por suerte para la comunidad de vecinos, pudieron contar con la ayuda de Sergio Guerrero, un rescatador aficionado de abejas que se ha especializado en combatir colmenas urbanas.

Una colmena de 100.000 abejas atemoriza a una comunidad de vecinos en Granada

Los vecinos ya no podían convivir con las abejas, pero su objetivo no era eliminarlas. Tal y como han relatado en el programa La Tarde de COPE, Guerrero ha explicado que su objetivo es «concienciar sobre la importancia de estos insectos» y evitar su exterminio.

«Yo ahí me anticipo a aportar mi sabiduría para sacarlas sin ningún daño y quitarle a esa comunidad el malvivir que les está dando a diario», ha afirmado. Lo mejor de todo es que su misión ha sido exitosa.

Pero lo cierto es que se enfrentó a varias dificultades. El rescatador necesitó cinco días de trabajo para acceder a los llamados palomeros. Es decir, la estructura que sostiene el tejado en el que se encontraba el enjambre.

«Ni siquiera ha estado pasando el primer palomero, sino el último», ha detallado sobre la complejidad del rescate.

De hecho, grabó la operación para su cuenta de TikTok y se aprecia cómo Guerrero tiene que atravesar hasta cuatro muros para llegar al núcleo de la colmena.

Nada más ver a las abejas lo primero que se le escapó fue un «¡Madre mía!». No es para menos, ya que calcula que el enjambre pudo pesar entre 50 y 60 kilogramos. «Es la más difícil a la que me he enfrentado hasta ahora mismo», ha confesado.

Cómo se rescatan a las abejas cuando crean la colmena en edificios urbanos

Para la extracción, Guerrero ha utilizado una aspiradora industrial modificada que reduce su potencia de succión para no dañar a las abejas.

Con este método, las ha aspirado cuidadosamente y las ha depositado en una recámara, un proceso mucho más rápido que las técnicas tradicionales.

Una vez rescatadas, las abejas no se quedan con él. Tras pasar por un pequeño hospitalito donde reciben sus primeros cuidados, Guerrero las entrega a apicultores noveles.

«Están ávidos por tener abejas», ha comentado. En esta ocasión, la colmena de Granada ha sido trasladada a un parque natural, donde continuará su ciclo vital lejos del ruido urbano.

Por qué cada vez hay más abejas en las ciudades españolas

A veces se dan sucesos trágicos con las abejas, pero la realidad es que en la mayoría de los casos no son peligrosas. Eso sí, tener un panal con decenas de miles sí que puede acabar en tragedia.

En todo caso, Guerrero tiene claro que el motivo por el que cada vez hay más abejas en la ciudad somos nosotros. Así lo ha reconocido en COPE: «Por nuestra culpa, desgraciadamente. Hemos atentado tanto contra la naturaleza que no hemos dejado sitios donde ellas puedan vivir».

Otro problema es la falta de apoyo institucional en este tipo de casos. Por mucho que las abejas estén protegidas, no existe un servicio municipal que se encargue de su retirada