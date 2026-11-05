Hace cuatro años prometieron salvar a los pumas con un puente gigante y ahora California está a punto de conseguirlo: así es el mayor ecoducto del mundo

Durante décadas, la autopista US-101 ha sido un muro casi infranqueable para los animales salvajes de las afueras de Los Ángeles. Diez carriles por los que pasan unos 300.000 vehículos al día que han dejado aisladas a las poblaciones de pumas de las montañas de Santa Mónica. Para resolverlo, en 2022 comenzó la construcción de un proyecto sin precedentes: un puente cubierto de vegetación pensado solo para animales. Cuatro años después, el mayor ecoducto del mundo está a punto de abrir.

Qué es el Wallis Annenberg Wildlife Crossing

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing es un paso de fauna construido sobre la autopista US-101, a la altura de Liberty Canyon, en Agoura Hills, al noroeste de Los Ángeles. Su objetivo es reconectar las montañas de Santa Mónica con las colinas de Simi y otros espacios naturales del sur de California, separados desde hace décadas por la autopista.

El puente mide alrededor de 60 metros de largo y 50 de ancho y cruza los diez carriles de la US-101 y una vía de servicio. A diferencia de cualquier otro puente, no está pensado para coches ni para personas: su superficie está cubierta de tierra y plantas autóctonas que recrean el paisaje de la zona, y cuenta con muros cubiertos de vegetación para amortiguar el ruido y la luz de los vehículos, que pueden asustar a los animales.

Cuándo abrirá el puente para animales

La fecha ya es oficial. Los responsables del proyecto anunciaron que la inauguración será el 2 de diciembre de 2026, durante una rueda de prensa celebrada el Día de la Tierra sobre el propio puente, según recogió KTLA. Esa jornada coincidirá con el festival dedicado a P-22, el puma que se convirtió en el gran símbolo de la campaña.

La apertura llega con retraso. Cuando comenzaron las obras, el 22 de abril de 2022, la previsión era terminar a finales de 2025, pero las lluvias récord de 2022 y 2023 obligaron a rehacer parte de los trabajos. Aunque todavía queda la fase final, el puente ya está lleno de vida: la vegetación autóctona plantada este año ha atraído insectos, mariposas y varias especies de aves.

Por qué es tan importante para los pumas

Los pumas de las montañas de Santa Mónica viven atrapados en una «isla» rodeada de autopistas y zonas urbanas. Al no poder desplazarse a otros territorios, se ven obligados a reproducirse dentro de un grupo muy pequeño, lo que provoca endogamia: el apareamiento entre animales emparentados, que reduce la diversidad genética y puede causar problemas reproductivos y de salud a largo plazo.

Los que intentan cruzar pagan a menudo un precio muy alto. Desde 2002, al menos una docena de pumas han muerto atropellados en esta autopista. El caso más famoso fue el de P-22, un puma que logró cruzar dos de las grandes autopistas de Los Ángeles y vivió durante años en el parque Griffith, junto al famoso cartel de Hollywood. Se convirtió en toda una celebridad local, y su muerte en 2022 impulsó aún más la campaña para construir el puente.

Cuánto ha costado el mayor ecoducto del mundo

El proyecto también ha generado polémica por su precio. Cuando arrancó, el presupuesto rondaba los 90 millones de dólares, pero se ha disparado hasta unos 114 millones, principalmente por el encarecimiento de la segunda fase de las obras, según informó Los Angeles Times. La financiación es mixta: unos 77 millones proceden de fondos públicos del estado de California y el resto, de donaciones privadas.

La gran impulsora es la filántropa Wallis Annenberg, que da nombre al puente y cuya fundación aportó una de las mayores donaciones. Los sobrecostes han provocado críticas en Estados Unidos, aunque los defensores del proyecto sostienen que el aumento está por debajo del que han sufrido otras grandes obras públicas en el mismo periodo.

Menos atropellos y carreteras más seguras

Más allá de los pumas, el puente beneficiará a muchas otras especies, como coyotes, linces, zorros, ciervos e incluso pequeños reptiles y anfibios. Y no solo los animales saldrán ganando: los choques con fauna salvaje causan cada año daños, heridos e incluso muertes en las carreteras estadounidenses, por lo que un paso seguro también reduce el riesgo para los conductores.

La verdadera prueba llegará después de la inauguración. Los científicos seguirán de cerca si los animales utilizan el corredor y si aumenta el intercambio genético entre poblaciones. Si funciona, California habrá convertido una de las autopistas más transitadas del país en un ejemplo mundial de cómo la ingeniería puede ayudar a reconectar la naturaleza.