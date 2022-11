Ferran Torres: «Luis Enrique y yo sabemos diferenciar cuando es tema futbolístico y tema familiar»

Ferran Torres fue el encargado de atender a la prensa en el día en el que comienza el Mundial 2022. A cuatro días del debut de España y tras el segundo entrenamiento en Qatar, el delantero del Barcelona analizó el estreno del miércoles ante Costa Rica, además de hablar de su relación con Luis Enrique dentro y fuera de los terrenos de juego. No quiso poner techo a la Selección, de la que dijo que no está obligada a llegar a ninguna meta y de la que destacó la unión que existe en el vestuario.

Trampolín

«Sí que es verdad que he jugado menos. Empecé con una lesión en el pie y sí que el Mundial puede marcar un antes y un después. Todo el mundo está pendiente y, no sólo para mí, sino que para muchos futbolistas puede serlo».

Rival encerrado

«Al final, jugar contra un equipo encerrado es más difícil porque hay menos espacios. Intentaremos jugar nuestro fútbol y a partir de ahí buscar los tres puntos».

Juventud

«Llevamos demostrando mucho tiempo que tenemos mucha proyección. Los veteranos nos dan ese punto que nos falta y los jóvenes tenemos mucho hambre y ganas de demostrar».

Falta de gol

«Cuando empecé, metí muchos goles. Soy extremo y meter y darlos es mi función, pero debo ayudar también en la faceta defensiva, donde el míster nos exige mucho».

Prolongación de Luis Enrique

«El míster es muy bromista, pero para nada».

Nivel con la Selección

«Sobre todo la ayuda de mis compañeros y la confianza del míster creo que es muy importante. Las amistades, el feeling con los compañeros se refleja».

Indiscutible

«Es cierto que contra Alemania tenemos un buen recuerdo. Nos clasificamos para la final four, jugamos muy bien, independientemente de mi hat-trick, pero yo creo que no hay nadie indiscutible. Todos podemos jugar en cualquier momento y es lo que nos hace mantenernos siempre activos».

¿Favoritos?

«Hay muchos. Hay grandes selecciones, pero depende de muchos factores. Es un clima distinto y estamos trabajando muy bien, somos un buen equipo. Sino estamos entre las favoritas, vamos a dar guerra».

Posición

«Puedo jugar en cualquiera, aunque en la derecha siempre me he sentido más cómodo. Con España siempre he tenido más confianza».

Revelación

«Creo que todos. Estamos por encima de las individualidades. Trabajamos todos a una, en el mismo marco y es nuestra fortaleza».

Yerno de Luis Enrique

«Sabemos diferenciarlo, cuando es familiar y cuando es jugador-seleccionador. Hay que llevarlo de forma natural y lo llevamos muy bien».

Barça

«Es un orgullo, porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Somos un grupo joven, hay mucho del Barça, pero aquí también hay muchos de otros equipos que son muy jóvenes. Es una motivación».

Balde

«Estaba en la prelista porque ha hecho un arranque magnífico. Se ha adaptado bien. El míster llamó a Gayà, pero es una lástima, aunque nos sirve de motivación. Con Balde, a ayudarle en lo que podamos y hacer que se sienta como en casa».

Sin estrellas

«Es la selección española, somos un equipo muy compacto y nuestra fortaleza es el grupo. Es algo que nos va a hacer llegar muy lejos».

Araújo y Uruguay

«Ronald si no fuerza, no pasa nada. Es un jugador menos para Uruguay, que tiene una selección muy completa. Espero que se recupere bien y si puede jugar, sería una alegría».

Rol

«Puedo jugar en las tres posiciones, sintiéndome más cómodo en la derecha. Pero mientras juegue, me da igual donde».

Costa Rica

«Sabemos que es un rival muy intenso y que se nos va a encerrar. Va a ser un partido complicado. Además, el ser el primero lo hace más complicado. Tenemos que llevar el partido donde queremos».

Streamings

«Soy aficionado a los streamings del míster. Estamos pendientes todos».

Grupo

«Es bueno llevarse fuera del campo para reflejarlo dentro. Somos muchos que nos conocemos desde hace muchos años y esa unidad es muy importante».

Estudio del rival

«Para eso el míster tiene un equipo de analistas, para mostrarnos imágenes del rival y sus partidos. A partir de ahí, analizamos y vemos cómo podemos contrarrestarles».

Jugar como nueve

«Hay un nueve, pero podemos jugar Olmo, Asensio, Ansu o yo. Está bien ocupada la posición. Somos ocho delanteros y solemos ser siempre sustituidos, así que es una fortaleza del equipo».

Manías

«Quieras o no, en la cabeza piensas en el partido, pero me intento distraer, jugando al parchís o a cualquier juego. Intentas pensar cuando se acerca el partido, pero no tengo rituales».

Objetivo

«Obligados no estamos. Vamos a dar todo y jugar de la mejor manera posible. Si el resultado nos acompaña seguiremos y, sino, nos iremos con la cabeza alta y habrá que seguir».