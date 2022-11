Día 2 de Luis Enrique como ‘streamer’: perdón a Costa Rica y cariño a Ferran… por miedo a su hija

El día dos de Luis Enrique como streamer volvió a ser un espectáculo en las redes sociales. El seleccionar nacional reunió a casi 90.000 personas en directo con una charla distendida que duró casi una hora donde respondió a todas las preguntas. Pidió perdón a Costa Rica por su lapsus en el primer día, le hizo un guiñó a Ferran Torres y a su hija, afirmó que convocaría a Fernando Alonso y contó que la selección había realizado su primera barbacoa en Qatar.

Luis Enrique no faltó a su cita, casi puntual, con sus más de 300.000 seguidores en Twitch en su segundo día como streamer desde Qatar. El seleccionar nacional comenzó con algunos minutos de retraso y tuvo unos pequeños problemas de sonido, pero cada vez se maneja mejor. Además, dio las gracias por la respuesta de la afición ante esta iniciativa, que empezó siendo un experimento y ya es un éxito.

Luis Enrique comenzó su segundo directo como streamer con humildad y pidió perdón por un «grave error» que cometió el primer día. ‘Luis Padrique’, como le llaman sus seguidores, se disculpó ante Costa Rica por decir que estaba en Sudamérica cuando realmente está en Centro América. Además, mostró unas fotos de su familia de vacaciones en Costa Rica y elogió al país tico.

Una de las dudas con los streams de Luis Enrique era saber donde iba a parar el dinero de las suscripciones, y es que el canal del seleccionar está siendo todo un éxito y sus fans en redes sociales no pararon durante toda la hora de emisión de suscribirse al canal e incluso regalar suscripciones. El seleccionador nacional confirmó que todos los beneficios durante el Mundial serán destinados a alguna causa benéfica.

Durante unos 51 minutos, con algunos problemas técnicos al final, Luis Enrique estuvo charlando con sus seguidores en un tono distendido y de broma. Resumió la jornada de entrenamiento de la selección nacional en Qatar y afirmó que la plantilla había disfrutado de su primera barbacoa conjunta en la concentración.

Le preguntaron de todo a Luis Enrique. Desde cosas serias como si va a ver todos los partidos del Mundial, cuya respuesta es todos los posibles, o cuál es la camiseta más bonita del Mundial-Alemania- hasta si es virgen o si convocaría a Fernando Alonso como lateral a la selección. A la primera respondió con un «casi» mientras se reía y en la segunda elogió al piloto asturiano «a pesar de la rivalidad Gijón vs Oviedo».

Unas de las curiosidades de los streams de Lucho, y que animará a sus seguidores a suscribirse al canal, son los posibles sorteos al final del Mundial. Luis Enrique confirmó que sorteará su acreditación de la cita mundialista al finalizar el torneo. Un torneo, que si se gana, posiblemente los jugadores se apunten a participar «de forma voluntaria» en el stream. Alguno que otro bromeó con el seleccionar en la barbacoa acerca de si iba a volver a stremear. Y así fue. El espectáculo de ‘Luis Padrique’ solamente acaba de comenzar.

Hubo tiempo para todo. «Como entrenador estoy mucho más tranquilo con el VAR», afirmaba el seleccionar nacional. También afirmó que toda la selección tiene un patinete para el transporte, que la selección la componen más de 60 personas, que cuida mucho su alimentación y que intenta no tomar mucha azúcar, que están convencidos de jugar 7 partidos en este Mundial y otros comentarios sobre Balde, mejores entrenadores que él o su plato favorito de Asturias.

Luis Enrique se mojó con todas las preguntas excepto con un once histórico de España, para no olvidarse a nadie, y con el rival que no quiere ver ni en pintura, para que no le toque. También afirmó que jamás pensó en ser entrenador y ojalá más entrenadores siguiesen sus pasos como streamer

Sus respuestas no dejaban indiferente a nadie. Era un ‘padreo’ constante. Tal es así que afirmó que hubiese sido Bombero o Policía si no se hubiese dedicado al fúbol. Ya al final del stream, le preguntaron a Luis Enrique sobre quién sería su prolongación en el campo hoy en día, y el seleccionar nacional contestó en tono de broma y partiéndose de risa: «Muy fácil, el señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza». Una respuesta que ya es viral y que terminó con un stream muy divertido donde la ‘raid’ volvió a dar problemas mientras la gente se iba desconectando. Luis Enrique terminó con 55.000 personas en directo y claros signos de cansancio. Para saber si podrá seguir este ritmo habrá que esperar al capítulo tres…