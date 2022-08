Riqui Puig: «¿Ferran Torres? No lo quería ni Guardiola…»

Riqui Puig ha sido durante años una de las mayores promesas del FC Barcelona. Un producto de La Masía al que se ha mimado desde que debutó con el primer equipo con la esperanza que se forjara el jugador que apuntaba a ser, el mismo que veían dentro del club, con un potencial que equiparaban en un futuro al de Xavi Hernández o Andrés Iniesta. Mismo prototipo, jugador pequeño y menudo pero con ADN Barça. Con Riqui se erró, y con todo hecho para marcharse a Los Angeles Galaxy, salen a la luz unas comprometedoras declaraciones sobre uno de sus compañeros: Ferran Torres.

El futbolista ha terminado de aceptar la idea de que debe abandonar el Barça si quiere seguir formándose y teniendo los minutos que Xavi Hernández ya le ha asegurado que no tendrá si continúa. Fue uno de los jugadores que se quedó en tierra este verano cuando la expedición culé partía rumbo a Estados Unidos para la gira americana y una serie de partidos que han dejado un buen sabor. Paradójicamente el Barça regresa a la Ciudad Condal y es ahora el canterano de Matadepera el que pone rumbo a EEUU para firmar por Los Angeles Galaxy de la MLS.

Pero antes de todo esto, Riqui dejó unas afirmaciones sobre el Barça, su entorno y él mismo que está dando mucho que hablar. El catalán estuvo en el mes de febrero acudiendo a la autoescuela para recuperar los puntos del carné que había perdido. Fue en ese instante, aún como jugador culé y a las órdenes de Xavi, cuando manifestó algunos comentarios con compañeros sobre Leo Messi, Ferran Torres y su futuro.

Ha sido el podcast Dongcast el que saca a la luz esta conversión de Riqui con sus compañeros en las que deja en mal lugar a Ferran Torres, en aquel momento recién llegado al vestuario a cambio de 55 millones de euros –más alguna variable– del Manchester City. El de Matadepera afirmaba sobre su incorporación lo siguiente: «Guardiola no lo quería, el año pasado jugó 12 partidos». No atinaba mucho el centrocampista, que dejaba en mal lugar a su ya compañero y que no afinaba con lo que jugó en Inglaterra. En la campaña 20/21 fueron 36 partidos, 13 goles y tres asistencias en más de 2.100 minutos, curiosamente más minutos de los que él ha sumado en tres temporadas con el Barça (1.919). Eso sin contar además los 22 partidos que jugó con España Ferran, logrando 10 goles.

Riqui, que en total ha jugado 57 partidos con el Barcelona, sólo 15 como titular, ha logrado sólo dos goles en todo este tiempo. También dejó alguna afirmación sobre Leo Messi y su despedida, la que veía «normal» ya que «llevaba desde que tiene 14 años en el club». También comentó que tenía ofertas del Chelsea y del Milan, aunque decía sobre ello: «Yo estoy muy bien en Barcelona. Te pagan el doble pero estás allí solo…». Por último reconocía que ya vivía solo, se independizó.