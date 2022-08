Riqui Puig pone rumbo a la MLS

La operación salida del Barcelona comienza a coger forma tras la gira por Estados Unidos. Una vez encarriladas la mayor parte de las llegadas, ahora el club trabaja en dar salida a los jugadores con los que no cuenta. Uno de ellos es Riqui Puig, que ha llegado a un acuerdo con Los Ángeles Galaxy y, por lo tanto, abandona el conjunto blaugrana tras ocho años. El futbolista de 22 años no viajó a la gira por los Estados Unidos, lo que suponía una declaración de intenciones de Xavi al no contar con él para la temporada.

Primero fue Mingueza al Celta, ahora es el turno de un Riqui Puig que ya tiene nuevo destino en Estados Unidos. Los acontecimientos de este acuerdo entre el Barcelona y el equipo californiano se precipitaron ante el cierre de mercado de la liga americana el 4 de agosto. Aunque parezca insignificante esta salida, el conjunto azulgrana comienza a aligerar plantilla y sueldos de cara a las inscripciones de los nuevos fichajes que todavía no se han producido.

El jugador de Matadepera finalizaba contrato en 2023, pero el club le llevaba buscando salida desde hace tiempo. Ante la falta de ofertas atractivas para el futbolista en Europa, el mediocentro español ha decidido emprender la aventura norteamericana en una liga que se encuentra en crecimiento. En la Major League Soccer (MLS), Riqui podrá crecer y relanzar su carrera que parecía haberse estancado en el Barcelona.

El jugador llevaba en el primer equipo desde que debutó en 2019 con Ernesto Valverde, pero no ha gozado de grandes oportunidades con ninguno de los entrenadores. Ni con Quique Setién, ni con Koeman y la pasada temporada con Xavi Hernández pudo demostrar su valía en el club que le vio crecer. En varias ocasiones, el técnico holandés le invitó a salir cedido para coger esa experiencia que necesitaba, pero el jugador siempre rechazó dicha propuesto.

El Barcelona dejará salir a Riqui Puig de forma libre, es decir, con la carta de libertad y se reserva un porcentaje de una posible futura venta. Por otro lado, también incluye una opción de recompra en el caso de que el futbolista haga un buen papel en su nuevo equipo.