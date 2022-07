Xavi Hernández compareció en rueda de prensa en la previa del último partido del Barcelona frente al New York Red Bulls para repasar algunos temas de la actualidad barcelonista donde se mostró eufórico por el fichaje de Koundé, pero no se conforma y quiere más fichajes. Por otro lado, también bendijo el regreso de Messi y mandó una seria advertencia a algún jugador de renombre como Piqué.

El técnico catalán habló de la tremenda exigencia y competencia que están teniendo los jugadores durante esta pretemporada y que también la tendrán durante la temporada: «Aquí cada minuto es un examen. Se están jugando su prestigio, el jugar. Hay mucha competencia y eso es muy bueno».

Por su parte, otro de los temas más importantes del Barcelona son los fichajes, que pese a estar llegando al límite para fichar, el técnico no se conforma y quiere más: «Todo lo que sea reforzar es bueno. Ya he dicho que necesitamos dos por cada puesto.Nos queremos reforzar más. Cuantos más, mejor»

Xavi también quiso mandarle un dardo a su ex compañero Gerard Piqué en relación a la inmensa competencia que tendrá en su posición, ya que, con la llegada de Koundé y Christensen, los minutos estarán muy caros durante la temporada: «Está en la misma posición que todos. Todos parten de cero. Jugará el que más rendimiento dé. Cuantas más soluciones tenga, mucho mejor».

Messi en el horizonte

El fichaje de Koundé dejó a Xavi muy satisfecho y le alabó en rueda de prensa: «Contento con su llegada. Nos dará mucha salida, fortaleza. Puede jugar de lateral, como Araujo. Eso significa competencia. Significa muchísimo para nosotros. Competencia y rendimiento. Jugará el que esté mejor».

Leo Messi volvió a salir en rueda de prensa, al igual que Laporta deseaba su vuelta, Xavi siguió en la misma línea: «Ya dije en su momento. Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí».