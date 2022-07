Piqué se harta de especulaciones sobre su divorcio con Shakira

Mucho se está hablando del posible acuerdo de divorcio entre Shakira y Gerard Piqué tras su tormentosa separación. Varios medios aseguran que la cantante colombiana ya hizo una oferta para el reparto de la custodia de sus dos hijos con Piqué, que parece asimilar que se vayan a vivir a Miami con la madre y que habría puesto dos condiciones innegociables a su ex mujer para ello. Sin embargo, su entorno desmienta estas peticiones del defensa y niegan que el acuerdo esté tan cercano como se dice.

Personas cercanas a la pareja aseguran a La Vanguardia que no nada cierto en el tema de esas condiciones ni tampoco han cerrado un acuerdo, sino que la negociación continúa y sigue siendo peliaguda. La próxima semana Shakira y Piqué habían planeado un encuentro con sus hijos en Las Bahamas, por lo que pueden ser días en los que acerquen sus posturas al otro lado del charco.

Pique se queda

Por otro lado, Piqué no valora marcharse al Inter Miami como también se ha dicho y escrito para estar cerca de sus hijos si finalmente se van allí a vivir con la artista. El central quiere quedarse en el Barcelona porque considera que a su mejor nivel puede ser muy importante para el equipo, con el que quiere volver a ganar títulos en España y en Europa.

Además, en las negociaciones para el divorcio el tema económico todavía no se habría abordado, pues la cuestión principal y el principal escollo para el acuerdo es la custodia de sus hijos. Los abogados de ambas partes confiaban en resolver la situación hace ya un par de semanas, pero todavía no hay nada pactado, de ahí que siga todo en el aire ahora mismo. En cualquier caso, gana peso la posibilidad de que Shakira se mude con Milan y Sasha a Miami, algo con lo que no está de acuerdo Piqué.