Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras el encuentro ante la Juventus, que terminó con empate a dos con sendos dobletes de Dembélé y Moise Kean. El técnico del Barcelona hizo una valoración del choque, elogió al delantero francés, explicó los motivos del cambio de Sergio Roberto en el primer tiempo y lanzó un mensaje para rebajar la euforia tras los primeros partidos de pretemporada.

Empate

«Nos ha faltado un poco de ritmo, no ha ayudado el campo seco y que hacía mucho calor. Nos ha faltado dominar la primera parte. Hemos sufrido un poco. Necesitamos ser un bloque. Los extremos están marcando diferencias. Se están viendo cosas interesantes, pero hemos cometido muchas pérdidas innecesarias».

Dembélé le da la razón

«Ha demostrado de lo que es capaz. Es diferente, especial. No hay muchos de este tipo. Nos da muchísimo con la manera que tenemos de jugar. Tiene que marcar diferencias. No todo el mundo tiene la capacidad de marcar diferencias en el mundo del fútbol y él la tiene. Está implicado y lo demuestra. No conozco al Dembélé de antes de noviembre no lo conozco. Con este estoy muy contento».

Pjanic

«Me ha gustado mucho Pjanic, la verdad que sí. Ha encontrado la pelota, ha encontrado a interiores. Tiene una visión de juego exclusiva del fútbol general. Siempre mira adelante, busca muy bien al ‘9’, tiene una capacidad técnica extraordinaria. Hoy ha hecho un gran partido».

«Muy bien. Muy inteligente. Está rozando el gol. Esta muy cerca. Esta trabajando. Tenemos que usarlo mucho más. Cuando nos aprietan en alto, tenemos que jugar con él para que aguante en campo contrario. Nos va a ayudar muchísimo».

Cambio de Sergi Roberto

«Estaba pactado. No era ninguna lesión. Para evitar riesgos y gestionar cargas del futbolista».

Sensaciones de la gira americana

«Son buenas. Creo que el equipo está creciendo. Han cogido lo que venían hablando desde noviembre. Los entrenamientos son muy intensos y muy buenos, a pesar de las condiciones adversas de calor. No significa nada porque estamos en pretemporada, pero hay buen equipo e ilusión».

El juego

«Intentamos jugar siempre con superioridades numéricas dentro del campo. Hablamos de percibir el hombre libre. De aparecer, de apoyar. De ir al espacio. De movimientos automatizados. Hemos visto cosas muy interesantes. Lo importante es que los nuevos lo cojan, pero vienen de grandes clubes y de grandes entrenadores».

Dest

«Ha estado bien. Es versátil y defiende bien».

Mejor ataque de Europa

«No tenemos ni euforia ni decepción. Tenemos que ser equilibrados emocionalmente»