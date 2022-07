Xavi le tira la caña a Messi: «Ojalá no se acabe su historia con el Barça»

La salida de Leo Messi del FC Barcelona todavía provoca marejadas de nostalgia a orillas del Camp Nou. El mejor jugador de su historia se marchó por la puerta de atrás, obligado por la asfixia económica del club y dejando una huella imborrable que todavía podría agrandarse en el futuro. Al menos así se desprende de las palabras de su amigo Xavi Hernández, que no cierra la puerta a un último baile del argentino con la camiseta azulgrana.

“Leo tiene contrato, es imposible y no tiene sentido hablar de él en estos momentos, pero es el mejor futbolista del mundo y de la historia y el presidente ya dijo que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barça. Veremos en un futuro, pero ahora no es el momento de hablar de Leo, es el momento de hablar de los futbolistas que tenemos. Es un año ilusionante», valoró Xavi ante la prensa en Dallas, donde esta noche se medirán con la Juventus en su tercer amistoso de pretemporada.

El mensaje del entrenador culé es claro: ahora no, pero el verano que viene tendrá los brazos completamente abiertos para recibir al hijo pródigo. Messi firmó el año pasado un contrato de dos temporadas con el Paris Saint-Germain. Tras su discreto primer año en la capital francesa, nadie duda de que no se moverá del club galo este verano, pero todas las posibilidades están abiertas de cara a 2023.

Nostalgia y recelo

En este sentido, el diario Sport informó hace unos días de que Xavi ha pedido expresamente el fichaje de Messi para la temporada 2023-24. Sus últimas palabras para nada niegan esta posibilidad que vuelve loca de ilusión a una parte del barcelonismo. Otra sección de la hinchada culé ve con lógicos recelos la vuelta del 10 y se plantea si no es mejor pasar página definitivamente. Laporta tiene claro que pertenece al primer bando y ya dijo recientemente que se siente «en deuda» con el argentino.

En caso de que Messi volviera al Barcelona, lo haría con 36 años, un número que obligaría a redefinir su rol en el equipo, ya que no contaría con la explosividad de antaño. Sin embargo, Laporta ya ha demostrado que no le tiembla el pulso con la edad de sus jugadores y le acaba de firmar un contrato de cuatro temporadas a Robert Lewandowski, que vestirá de azulgrana hasta los 38 años.