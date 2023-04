¿Por qué el gato hace sus necesidades fuera del arenero?

Bien es sabido por todos que los gatos son animales muy limpios y a los que les gusta la rutina, así que si optan por dejar de utilizar el arenero no se debe a un simple capricho. Es fundamental analizar su comportamiento para ponerle solución lo antes posible. Si quieres saber cuál es la razón por la que tu gato hace sus necesidades fuera del arenero, presta especial atención a cómo se comporta y a su estado de salud en general.

Lo primero y más importante es saber diferenciar dos situaciones completamente diferentes. Por un lado, que el gato haya llegado hace poco a casa y todavía no sabe utilizar el arenero. Y, por otro lado, que de un día para otro, y sin razón aparente, haya decidido hacer sus necesidades en cualquier otro lugar de la casa. En este último caso, hay varios motivos que lo explican.

Marcaje

Cabe la posibilidad de que la orina que va dejando el gato por casa sea marcaje felino. Aunque la domesticación de este animal comenzó hace miles de año, no ha perdido muchos de sus instintos naturales, como el de territorialidad.

Estrés

Los veterinarios alertan que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial el número de gatos que sufren estrés, y hacer sus necesidades fuera del arenero es uno de los comportamientos más comunes. Además, puede mostrar conductas compulsivas, acicalarse de manera excesiva, dejar de comer o comer en exceso y mostrarse agresivo, entre otros síntomas.

Enfermedad

Tal y como explican los veterinarios, una de las causas más frecuentes es que el gato sufra algún problema de salud, como enfermedad renal crónica, cistitis bacteriana, cálculos renales o diabetes, por ejemplo. Este tipo de patología se acompañan de dolor, por lo que el gato puede rechazar el uso del arenero. Más allá de este cambio en su comportamiento, hay otros signos de alerta muy claros: maullidos al orinar, lamidos en la zona genital, etc.

Limpieza

A todo esto hay que sumar que el gato simplemente rechace el arenero porque no le gusta o no está lo suficientemente limpio. Esto sucede especialmente con los areneros cerrados, ya que en el interior de los mismos puede haber un olor muy desagradable si no se limpian con frecuencia. Puedes ofrecerles diferentes areneros y tipos de arena en diversas localizaciones de la casa. Por supuesto, debes limpiar el arenero a diario para que el gato no rechace utilizarlo.