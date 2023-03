Si quieres pasar un rato divertido con tu familia o amigos, a continuación hemos seleccionado los mejores chistes sobre animales y mascotas. Son chistes para adultos que te puedes aprender para ser el rey de la fiesta.

Concierto animal

El célebre violinista polaco Juan Petnicoft, de paseo por la selva de África, se pierde.

De pronto, ¡ve un león! El violinista recuerda el dicho: “La música calma a las fieras”.

Desenfunda su violin y desgrana una bellísima melodía.

Comienzan a acercarse otros leones. Lentamente, se han acercado docenas de leones. Se ha formado una verdadera platea de leones sentados alrededor del violinista.

– ¡Dios mío, jamás pensé que este violín iba a salvarme la vida!

En ese momento, un león enorme aparece de entre

los arbustos. De un empujón, aparta a los leones que estaban sentados, se arroja violentamente sobre el violinista y se lo come.

Uno de los leones, todavía conmovido, comenta:

-¡Mierda! ¡Ya sabía yo que el sordo nos iba a arruinar el concierto!

Una ballena

Había un tipo gritando en la playa como un loco:

– ¡Una ballena, una BALLENA!

Se acercan todos los bañistas corriendo. Después vienen los policías y preguntan:

– ¿Dónde está la ballena?

El hombre responde:

– No, no señor, es que se me han caído dos botellas de cerveza al mar y una VA LLENA.

¿En qué se diferencian un perro y un gato?

El perro piensa: “Los humanos son buenos, me alimentan y me cuidan, así que deben de ser dioses.”

El gato piensa: “Los humanos son buenos, me alimentan y me cuidan, ¡así que yo debo de ser su dios!”.

El tigre

Un francés quería ir a un safari y contrató a un guía de Lepe y se fueron al safari. Estando en plena selva apareció un tigre, el de Lepe corrió y el francés le gritó:

– ¡Esperra, esperra!

Y el de Lepe le responde:

– No, no es perra es, ¡tigre!

Apariencias que engañan

Entra un cartero en una casa, y encuentra un cartel que dice, “Cuidado con el loro”.

El cartero hace caso omiso y continúa caminando, y encuentra otro cartel que dice, “No moleste al loro”.

El cartero un poco asustado abre la puerta, y ve un lorito pequeño y viejo, con un cartel que dice, “Loro peligroso”.

El cartero riéndose toca la jaula para saludar al lorito, el loro mira hacia abajo y le dice a su perro:

– ¡Dogo, ataca!

Estos son los mejores chistes sobre animales y mascotas.