Soy entrenador canino y éste es el sencillo truco que siempre recomiendo si tu perro no quiere comer

Muchos dueños se encuentran con una situación desesperante: su perro, que antes devoraba el pienso sin problemas, ahora lo deja intacto. Prueban de todo: cambian de marca, le mezclan arroz, caldo o un poco de pollo, pero sigue sin funcionar.

Sin embargo, quizás el problema no está en lo que le damos, sino en la forma en la que se lo ofrecemos. Y ahí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta.

Un entrenador canino español ha compartido en sus redes sociales un método para solucionar esta situación que no requiere pienso nuevo ni técnicas avanzadas, sólo coherencia y una sencilla pauta. Su propuesta se ha vuelto viral por su eficacia.

Por qué algunos perros dejan de comer su pienso habitual

Según explica el adiestrador de @dos_adiestramiento en TikTok, uno de los errores más frecuentes de los dueños es asumir que el perro está enfermo o que necesita un cambio urgente de alimentación cuando deja de comer. Lo primero es descartar cualquier problema veterinario, pero en muchos casos la causa es simplemente conductual.

El experto destaca que la mayoría de las veces, no les pasa nada, sólo que han aprendido que si no comen, les daremos otra cosa más rica. Este comportamiento no es casual, sino una forma de condicionamiento que ocurre cuando los dueños, preocupados, les cambian el pienso o ofrecen golosinas para compensarlos.

El truco de este adiestrador canino para que tu perro vuelva a comer

La recomendación es sencilla pero contundente. Se trata de establecer una rutina estricta. Primero, coloca el cuenco con la comida a la hora habitual, espera 5 minutos y, si el perro no ha comido, retíralo sin ofrecer absolutamente nada más.

No hay premios, ni snacks, ni sobras. El perro debe esperar hasta la siguiente comida. Esta rutina elimina la expectativa de recibir un manjar más exquisito.

Este método, basado en el autocontrol y el refuerzo de hábitos, ayuda a que el animal entienda que únicamente hay una opción para comer y es la que se le ofrece a su hora. Tu can no se va a morir de hambre pero sí aprenderá a comer cuando debe y lo que debe.

El error que debes evitar a la hora de comer de tu perro

Uno de los mayores fallos es modificar el pienso con ingredientes atractivos como aceite, carne o caldos. Aunque pueda parecer una solución temporal, el experto advierte que este gesto premia la negativa a comer.

«Nos vamos a terminar convirtiendo en esclavos del señorito», afirma este adiestrador. Esta práctica crea perros exigentes, que solo aceptan comidas alteradas y rechazan cualquier alternativa «normal».

Los beneficios de establecer una rutina alimentaria firme para tu perro

Mantener horarios, no ceder ante el rechazo inicial y ofrecer sólo una opción alimentaria tiene efectos positivos tanto en la salud del perro como en su conducta general. El animal aprende que no hay negociación posible, lo que reduce el estrés en el momento de comer y favorece su equilibrio emocional.

Además, esta técnica fomenta una mejor convivencia. Se evitan los conflictos durante las comidas, los constantes cambios de dieta y la ansiedad de los dueños.

Por último, también es recomendable consultar si el pienso es adecuado en cuanto a calidad y sabor.