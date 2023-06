5 plantas que son tóxicas para los gatos

Del mismo modo que cuando vamos a tener un bebé, a la hora de adoptar un gato es indispensable adaptar la casa al animal. Aunque los gatos suelen ser muy cuidadosos con lo que comen, el envenenamiento por la ingestión de plantas es mucho más habitual de lo que pensamos.

Hay algunas plantas que son tóxicas para los gatos y que pueden provocarles graves problemas de salud: daños en el sistema digestivo, intoxicación, alergias… Lo mejor que podemos hacer para evitar cualquier riesgo es quitarlas. Ponerlas en un sitio alto no sirve porque los mininos tienen una capacidad asombrosa para subirse a las alturas.

Hiedra venenosa

Esta es una de las especies más frecuentes en las terrazas y jardines ya que es una planta que queda muy bonita. Crece como una enredadera, incrustándose en paderes y muros. A primera vista parece totalmente inofensiva, pero lo cierto es que no lo es.

Lirios

Esta es una de las plantas más fáciles de identificar porque sus flores son muy llamativas, y se puede tener tanto en el interior como en el exterior. Simplemente con que el gato lama una de las hojas o de las flores es suficiente para provocarle dolores estomacales e incluso una insuficiente renal.

Hortensia

La hortensia es tóxica para los gatos y los síntomas más frecuentes relacionados con la intoxicación por la ingesta de esta planta se asocian con el tracto gastrointestinal, como diarrea o vómitos. En los casos más graves, el animal puede sufrir confusión y letargo.

Photo

Esta es una de las plantas más comunes en interiores, la cual puede resultar tóxica para los gatos. El principio tóxico que tiene la planta es el oxalato de calcio insoluble, que puede provocar hinchazón de lengua, boca y labios, así como irritación y dolor.

Aloe vera

Los usos del aloe vera en el mundo de la cosmética natural para el cuidado de la piel y el pelo son muy amplios, así que hay quienes tienen una planta de aloe vera en casa. Pues bien, es importante saber que es una de las más tóxicas para los gatos por su alto contenido en sodio, un mineral dañino para los mininos.

Cómo actuar si el gato sufre una intoxicación

Si has sido testigo directo del momento en que el gato ha ingerido alguna sustancia tóxica, debes llevarle rápidamente al veterinario. Si por el contrario, no has estado presente, debes prestar atención a una serie de síntomas: dificultad respiratoria, salivación excesiva, pupilas dilatadas, piel irritada, estornudos, incapacidad para orinar y falta de coordinación.

Es fundamental no darle al animal ningún remedio casero, como mucho agua corriente o agua salina. No está recomendado inducirle el vómito porque si la sustancia es corrosiva podría causarle daños en la garganta.

Lo primero es llevar al felino a un sitio que esté bien aireado y, desde allí, llama al veterinario para que te indique qué es lo que debes hacer.