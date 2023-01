Varias asociaciones de ultraizquierda han acudido a la Universidad Complutense de Madrid para protestar contra el acto en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será nombrada alumna ilustre. El gran despliegue establecido por la Policía Nacional ha evitado cualquier altercado. Los manifestantes apenas han podido avanzar unos metros desde el metro de Ciudad Universitaria hasta las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la Información, donde Ayuso estudió la carrera de Periodismo.

La presidenta madrileña no tiene previsto acceder por esa zona a la facultad, por lo que no se topará con estas asociaciones de ultraizquierda. Los estudiantes radicales han acudido con pancartas en contra de Isabel Díaz Ayuso y han entonado gritos como «¡Fascista, estás en nuestra lista!», «¡Ayuso non grata!», «¡Ayuso cucaracha la uni no es de fachas!» o «¡Que viva la lucha de las sanitarias!». Los manifestantes también han cargado contra la Policía Nacional con gritos como «¡Menos policía y más sanitarias!» o «¡Un bote, dos botes, policía el que no bote!».

La Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en varios anillos para evitar el acceso de los manifestantes al recinto y ha desplazado al lugar más de diez furgones policiales. Sólo se ha permitido el acceso a las dependencias de la Universidad Complutense de Madrid a los estudiantes con carné de Ciencias de la Información. Se han producido algunos problemas debido a que alumnos de Ciencias Políticas dan clase en este edificio pero no contaban con el carnet específico de esta facultad.

La Delegación del Gobierno ha explicado que se ha producido una estrecha colaboración entre la UCM y la Comunidad de Madrid. Precisamente ha habido varias consignas contra el rector, Joaquín Goyache, a quien han apelado diciendo: «Ayuso mata ancianos y aplaude el rectorado».

Por su parte, miembros de Nuevas Generaciones de Madrid, con su presidente, Ignacio Dancausa, a la cabeza, y diputados regionales del PP también se han acercado al lugar de la protesta para mostrar su apoyo a la dirigente autonómica.