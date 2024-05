Sira Rego se va en coche oficial al concierto de un coplero transformista tras perder el liderazgo de IU

La ministra Sira Rego disfrutó este martes del concierto del coplero transformista Rodrigo Cuevas apenas unas horas después de su batacazo en las primarias para elegir al líder de Izquierda Unida. La responsable de Infancia y Juventud en el Gobierno de Pedro Sánchez se desplazó al acto lúdico, que formaba parte del programa de las fiestas patronales de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid –en la que reside–, en coche oficial. Rego estuvo acompañada de varias personas. El vehículo, un Ford Mondeo de 40.000 euros, quedó aparcado dentro del recinto ferial, a un paso del escenario, mientras la ministra disfrutaba del concierto, al que llegó en torno a las 9 de la noche tras participar en el Congreso en una mesa redonda a favor de Palestina.

La ministra no quiso que el contundente varapalo que le asestaron las bases de IU, votando en masa a su rival, Antonio Maíllo, empañase su martes de diversión.

Por ello, no dudó en asistir al concierto de Rodrigo Cuevas, un artista asturiano muy aplaudido por la izquierda y que además es amigo de Yolanda Díaz. En el show también actuaron Tanxugueiras y Queralt Lahoz. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid está liderado por una alcaldesa de Izquierda Unida, Aída Castillejo, y por la vicealcaldesa socialista Mónica Carazo.

Rodrigo Cuevas se presenta como el rey del «electro cuplé». Se caracteriza por mezclar canciones y tradiciones de la España rural con la ideología de partidos como Podemos y Sumar. En el auditorio Miguel Ríos proclamó: «Somos privilegiados; tenemos el privilegio de que no nos han matado por ser maricas, mujeres, o por ser palestinos». Cuevas ocupó titulares cuando el Gobierno de Sánchez pagó 8.540 euros por un espectáculo suyo en la Expo Internacional de Dubái.

Al concierto de Rivas acudió también el diputado nacional Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y que ocupó el cargo de secretario de Estado para la Agenda 2030 hasta su destitución por Ione Belarra, en plena crisis interna en Podemos.

Rego optó por la comodidad para desplazarse al concierto, haciendo uso del coche oficial. El vehículo a disposición de la ministra forma parte de la flota pública estatal más moderna. Se trata de uno de los 100 vehículos de último modelo comprados por el Gobierno en 2022, dentro del plan de renovación de la flota por coches híbridos.

Debido a la falta de aparcamiento, la mayoría de asistentes se vieron obligados a dejar su vehículo en un parking municipal abierto para la ocasión y ubicado en un solar sin construir, a casi dos kilómetros de distancia del lugar del evento. No así Rego, que pudo aparcar dentro del recinto.

Rodrigo Cuevas, el rey del electro cuplé, según se promociona.

Cabe recordar que Sira Rego es vecina de Rivas y fue concejal de esta localidad. Como desveló OKDIARIO, la actual ministra se hizo con la mitad de un piso protegido pese a ganar 200.000 euros al año como eurodiputada.

Marcando distancias con los miembros de IU, en las fiestas de Rivas también se pudo ver a varios miembros de la actual cúpula de Podemos, como Ione Belarra, Irene Montero e Isa Serra, ex ministra de Derechos Sociales, ex ministra de Igualdad y ex asesora de la ex ministra de Igualdad respectivamente. Las dirigentes del partido morado disfrutaron de la verbena en la caseta de Podemos instalada en el recinto ferial, donde fueron recibidas por una veintena de simpatizantes entre gritos de «¡Sí, se puede!». Este miércoles también se acercó a las fiestas Yolanda Díaz, líder de Sumar.

Derrota en las primarias

Tras su derrota en las primarias para elegir al próximo líder de Izquierda Unida, Sira Rego felicitó al ganador a través de sus redes sociales: «Enhorabuena, compañero Antonio Maíllo, por los resultados obtenidos en el proceso asambleario. Como ya dijimos, nos ponemos a disposición para la construcción de una organización fuerte y cohesionada. Abrazo fraterno». También publicó un vídeo de su intervención en el Congreso por la conmemoración del LXXVI aniversario del Día de la Nakba, el día de luto nacional entre los palestinos por la huida de gran parte de la población de sus hogares como consecuencia del nacimiento del Estado de Israel en 1948.

Maíllo se impuso con claridad a Rego en las primarias, con un 53,4% de los votos emitidos por los militantes (4.463 sufragios). La ministra apenas tuvo el respaldo del 23,4%. En las votaciones participaron 8.350 afiliados (el 52,05% de los 16.000 militantes del partido).