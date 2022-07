Enrique Santiago ha publicado un mensaje de despedida tras ser fulminado como secretario de Estado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra. El texto publicado en sus redes sociales deja a Podemos fuera del proyecto político que encabeza Yolanda Díaz, Sumar. El líder de los comunistas españoles aboga por «la necesaria ampliación del espacio político del que IU y el PCE forman parte y con el que nos preparamos para el próximo ciclo electoral que comenzará en menos de un año con las elecciones municipales y autonómicas». Ni rastro de los morados.

En primer lugar, lanza un dardo a la ministra Ione Belarra. «La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha decidido una reestructuración de su equipo del que ya no formaré parte. Quiero agradecer a Ione la confianza depositada en mí durante estos 16 meses en los que he dirigido la Secretaría de Estado para la Agenda 2030», expone Santiago, confirmando así que la decisión partió de Belarra en una destitución unilateral y que, como ha publicado OKDIARIO, no fue consensuada con Yolanda Díaz. Le sustituirá Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos.

Santiago fija la mirada en el futuro próximo: «En lo que resta de legislatura, mi tarea estará en el Congreso de los Diputados. Es fundamental que todos los proyectos de Ley del acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE se aprueben en tiempo y forma. A eso voy a dedicarme en cuerpo y alma, especialmente con la derogación de la Ley Mordaza».

«[Me dedicaré] también a la necesaria ampliación del espacio político del que IU y el PCE forman parte y con el que nos preparamos para el próximo ciclo electoral que comenzará en menos de un año con las elecciones municipales y autonómicas», prosigue el diputado, sin mencionar a Podemos.

Para finalizar recoge palabras de agradecimiento. «Quiero agradecer muy especialmente al excelente y muy competente equipo profesional que me ha acompañado en la Secretaría de Estado. Sin su esfuerzo ingente y la cantidad de horas hubiera sido imposible sortear los inconvenientes de un bajo presupuesto y falta de personal», elogia.

Y acaba: «A todo ellos, mucha suerte en el largo y satisfactorio camino de acercarnos a los objetivos de desarrollo sostenible que, dicho más llanamente, implicaría nada más y nada menos que garantizar todos los derechos humanos y medioambientales para todas las personas que habitan este planeta».