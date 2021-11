Podemos reconoce que tiene un problema serio. Las negociaciones a cara de perro con los altos cargos del Partido Socialista en el Gobierno de coalición son un campo de minas por la falta de formación en las filas moradas. El tira y afloja de la reforma laboral, la ley de vivienda o la ley trans son un quebradero de cabeza para el partido morado porque en la organización que ahora lidera Ione Belarra faltan cargos con estudios superiores que sepan elaborar leyes en sintonía con las proclamas del partido. Así lo ha reconocido la propia secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, en reuniones con la militancia.

«Lo vi bien cuando trabajé en la vicepresidencia segunda [a las órdenes de Pablo Iglesias] en asesoría parlamentaria cuando veía a los cargos políticos del PSOE. Yo he estudiado Políticas, Historia y todas estas carreras que están muy bien, son muy interesantes pero no te dan de comer. No enseñan cómo gestionar una ley. Enfrente tenía una serie de altos funcionarios del Partido Socialista perfectamente formados todos. Eran abogados, habían estudiado Derecho Internacional, Derecho Hispanofrancés… y evidentemente sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley, en qué punto o coma», relató por ejemplo Verstrynge en la Uni de Otoño de Podemos, según ha podido constatar este periódico.

La secretaria de Organización asegura que, tras cerca de dos años en el Gobierno, se han puesto las pilas. «Hemos aprendido mucho y no nos la cuelan (ríe) pero, claro, siempre tienes enfrente a alguien que ha invertido en esa formación de altos funcionarios. Mientras, nosotros nos tenemos que formar dentro de la institución y de manera colectiva entre nosotros», agrega.

Hay muchos problemas encima de la mesa de Podemos a ojos de la sucesora de Alberto Rodríguez y Pablo Echenique. Destaca uno: «Sobrevivir a la institución». «No es lo mismo sobrevivir políticamente que mantener el partido en pie. Corremos el riesgo de convertirnos en organizaciones que replican esa lógica institucional», advierte. La secretaria de Organización apunta que no les puede pasar como al PP. «Miembros de mi familia montaron la estructura territorial del PP hace chorrocientos años [sic] y esa estructura territorial ahí sigue y es inamovible», lamenta para subrayar que Podemos tiene que ser flexible y, si es necesario, refundarse para que Yolanda Díaz encabece una nueva candidatura.

Yolanda Díaz, Juan Carlos Monedero y Lilith Verstrynge. (Foto: Marta Fernández – Europa Press)

Verstrynge apunta, por su lado, que cuando Podemos entra en la institución «el partido tiene la tentación de dejar de ser movimiento para convertirse en un actor institucional que debe aprender a desenvolverse en un medio que está diseñado precisamente para que no sobrevivan nada más que actores especializados».

«No podemos vaciar el partido de esos cargos políticos y de esa gente preparada. Si no tendremos el problema de ‘Saturno devorando a su hijo’. El partido puede mantenerse llegado a esta situación por la inercia propia de la organización, pero te impide ver lo importante», argumenta.

Hablar en público

Además de la falta de formación en Derecho, Verstrynge también ha detectado carencias en la oratoria de sus cargos públicos. «Pasa cuando no enseñas a tus concejales a hablar, a tener oratoria. Yo lo pienso muchas veces. En mi caso, hace dos meses sentarme en esta silla para hablar con vosotros hubiese sido impensable. Ahora mismo tengo la boca seca pero hace dos meses en un acto que tuvimos en Leganés estaba tan nerviosa que llamé a mis compañeros de partido ‘dinosaurios’ en lugar de algo así como ‘gigantes de la política’. Y esto es porque nadie me ha enseñado a hablar en público. Nadie me enseñó a hacer una PNL (proposición no de ley), como seguramente os pasará a muchos de los que estáis aquí. Hemos tenido que aprender entre nosotros», comenta.

Verstrynge concluye que el objetivo es justamente «la lógica de impugnación, aquella que permitió a Podemos entrar en el juego político».