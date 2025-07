Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá: «Hay inmigrantes por la calle enseñando sus partes íntimas a mujeres»

«Hay inmigrantes por las calles de Alcalá de Henares enseñando a las mujeres sus partes íntimas y vídeos porno con sus móviles». Es la descripción que hace la alcaldesa Judith Piquet de alguna de las situaciones que viven sus vecinos con los 1.500 inmigrantes que el gobierno de Pedro Sánchez tiene en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación, CAED, «sin hacer nada -denuncia- deambulando por las calles, borrachos y buscando en la basura». Según Judith Piquet, por el CAED de Alcalá de Henarés han pasado 10.000 inmigrantes en 21 meses.

Hace unos días una chica fue violada por un inmigrante de Mali junto a la valla del centro. Judith Piquet pide el cierre inmediato del CAED. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, les insinuó que lo van a ampliar. Judith Piquet le llama «mentiroso e irresponsable» y afirma que «Alcalá de Henares está muy lejos de ser Torre Pacheco como pretende el PSOE». «Aquí no hay ‘cazas de inmigrantes’», señala.

Entre dos aguas, Judith Piquet asegura que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, «alentó y se rió» de que le llamaran «puta» en una manifestación. Piquet dice que viene «llorada de casa» y que ningún insulto le amedrentará.

Pregunta.- ¿Qué les dijo el delegado del Gobierno en la Junta de Seguridad?

Respuesta.- Vino a dar un mitin e insultar. Le pedimos que retirara sus declaraciones infames acusando a los alcalaínos de delinquir 45 veces más que los inmigrantes. Dijo que sólo habían delinquido 16 veces, pero no supo decir de qué delitos. Y, al final, vino a decir que no van a cerrar el centro, sino que aumentarán su capacidad.

P.- A la alcaldesa de Pozuelo le dijo que no sabía nada de los 400 menas que quiere mandarles. ¿Miente?

R.- Nos lleva mintiendo 20 meses. Nos dijo que el centro albergaría a 100 ó 200 personas durante dos o tres meses. Llevamos más de 10.000 en 21 meses. Sólo tiene la máxima de defender a Sánchez, atacar al PP y trasladar el problema migratorio que son incapaces de gestionar a los municipios donde no gobierna el PSOE.

P.- ¿Usan el reparto de inmigrantes para desestabilizar a los municipios o autonomías del PP?

R.- Sí. Les viene bien generar tensión y problemas. Hablan de lo ‘racistas’ que somos para no hablar de los problemas del Gobierno y del PSOE.

P.- Francisco Martín le ha llamado «ultra»

R.- Así es. Sólo insulta. Es un irresponsable y un mentiroso.

P.- Usted visitó el CAED. ¿Qué vió?

R.- En dos ocasiones. El delegado del Gobierno habla de oídas. No ha ido. Es muy triste. Son inmigrantes sin futuro. No tienen nada que hacer. Duermen, se asean y comen hacinados en un campamento de carpas. No tienen asistencia sanitaria. Si hay algun problema van a los centros de salud o al Hospital de Alcalá con nuestras ambulancias. Salen del centro por la mañana, deambulan sin nada que hacer por las calles, por los parques… Es lo que sufrimos diariamente los vecinos.

P.- ¿Hay algún plan de formación o integración del Gobierno?

R.- Nada. Dejarles, según el gobierno, que encuentren sus redes. No sé si se refieren a las mafias que el Gobierno alienta con el efecto llamada de una política migratoria de caos, sin fronteras, con puertas abiertas y sin ninguna gestión. El Gobierno espera que desaparezcan de Alcalá. Vinieron en autobús. En dos o tres meses, les montarán en otro autobús y les llevarán a otro sitio. Sin ningún control. El Gobierno no sabe dónde están los 10.000 inmigrantes que han pasado por Alcalá de Henares.

«Vengo llorada de casa y ningún insulto impedirá que defienda a mis vecinos»

P.- ¿Hay peleas en el centro?

R.- Sí. Dentro y fuera. Los subsaharianos y los marroquíes se llevan fatal. En una pelea con palos y machetes, uno de los internos acabó en coma.

P.- ¿Es verdad que algunos van enseñando sus partes íntimas a mujeres y chicas por las calles?

R.- Sí. Eso está ocurriendo. O se te acercan con un móvil y te enseñan un vídeo pornográfico. Es la forma de dirigirse a las mujeres. O están borrachos en parques públicos o buscando en la basura y dejándola fuera. Es lo que viven a diario los vecinos, sobre todo los más cercanos al centro. No son problemas de delincuencia, aunque se han cometido delitos. No estamos relacionando inmigración y delincuencia. Denunciamos que existe un problema de integración y convivencia vecinal. Eso no es racismo. Es sentido común.

P.- ¿Qué delitos?

R.- Según el delegado del Gobierno, robos, hurtos, agresiones y resistencia a la autoridad. Hemos tenido una salvaje violación y algún otro grave delito que el delegado del Gobierno no cuenta. Le invito a que sea transparente y nos lo cuente.

P.- ¿Oculta información?

R.- Sí. A nosotros nos contaron que hubo una detención por un delito más grave en el CAED.

P.- Vox les critica tanto como al PSOE y dice que el PP cae ahora en la cuenta de la inmigración ilegal descontrolada

R.- Vox pide deportaciones masivas. Yo no estoy de acuerdo. El inmigrante que viene a sumar, trabajar e integrarse en Alcalá de Henares es bienvenido. Tenemos inmigrantes polacos, rumanos, muchísima gente de Europa del Este y latinoamericanos y se han integrado perfectamente desde la primera generación. Como las familias ucranianas a las que acogimos. Ya forman parte de nuestra ciudadanía sin ningún problema. Hay que deportar al que venga a delinquir, como el mailense de la violación. Con la inmigración descontrolada de puertas abiertas no sabemos quién está entrando porque no están filiando a la gente. ¿Quién nos asegura que no va a entrar otro violador o personas con antecedentes penales?

P.- ¿Entiende el hartazgo de los vecinos?

R.- Perfectamente. Me da igual que me llamen racista. Lo llevan haciendo desde el inicio del centro. Va en mi cargo que me insulten, pero no a los vecinos que sufren diariamente este problema y han dicho ‘basta ya’. Después de 21 meses y 10.000 personas acogidas, nadie nos puede decir que somos racistas e insolidarios. Si el Gobierno no es capaz de tener una política migratoria seria e integradora, que se marche y lo deje. Nosotros no tenemos que sufrir las consecuencias.

P.- ¿Qué actitud tiene Javier Rodríguez, ex alcalde y actual portavoz del PSOE?

R.- Dejó de ser el portavoz socialista de Alcalá y mirar por los vecinos para ser simplemente el discípulo de Sánchez, que es quien le mantiene en el escaño del Congreso. Ha dicho que le parecen pocos los inmigrantes del CAED y que tienen que venir más. No es capaz de darse un paseo alrededor del centro y escuchar a los vecinos. Sólo repite, con un discurso maniqueo, que alentamos el odio y manifiestaciones con proclamas ultras.

P.- ¿Quiere el PSOE convertir Alcalá en Torre Pacheco?

R.- Estamos muy lejos de ser Torre Pacheco. Los vecinos de Alcalá de Henares han cubierto su cuota de solidaridad con un comportamiento ejemplar estos meses en las manifestaciones. Pidieron educada y legítimamente el cierre del centro en el pleno del Ayuntamiento y no ha habido ninguna brigada para ir a la caza de nadie. Javier Rodríguez trata de asemejarnos a Torre Pacheco para tapar su traición a los vecinos de Alcalá de Henares.

P.- ¿Es verdad que, aparte de «ultra» y «racista», le han llamado «puta»?

R.- Sí. De todo, en la primera manifestación de ultraderecha donde la portavoz de VOX en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, lejos de condenar un insulto a una compañera y a una mujer, lo alentaba y se reía. Insisto. Yo vengo llorada de casa, no hace falta que nadie me defienda, pero ninguno de esos insultos me va a callar, amedrentar o impedir que siga siendo la voz de mis vecinos, que pedimos el cierre del CAED.