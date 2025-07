Malú se hace viral por una fotografía en la que aparece irreconocible: «¿Qué le ha pasado?»

Después de una larga gira, que ha terminado en América, Malú ha decidido tomarse unos días de descanso en un impresionante hotel de Lanzarote, donde ha acudido junto a su familia a desconectar y tomarse unas merecidas vacaciones. La cantante es bastante celosa de su vida privada, pero ha querido compartir con sus seguidores un pequeño pedacito de sus días libres, pero las fotos compartidas la han convertido en viral debido a que muchos dicen no reconocerla o verla muy cambiada. Muchos han apostado por retoques estéticos o incluso operaciones más delicadas tras ver su cara.

En una recopilación de imágenes de todo lo que ha vivido durante los días libres, se la puede ver disfrutando de la comida o presumiendo de cuerpazo en la piscina del hotel, hasta ahí todo parece normal. Pero ha sido un simple selfie de su cara el que ha provocado una lluvia de comentarios que seguro que no esperaba nunca al subirla. En la primera de ellas se la puede ver completamente relajada y sin apenas maquillaje, algo que no debería de ser sorprendente, pero muchos creen que esta belleza repentina no tiene que ver con el descanso y sí con la ayuda de algún doctor.

«¡Días maravillosos de desconexión en Lanzarote! En un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa… He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto…», de esta manera contaba que su hija ha estado también en estas vacaciones, además de anunciar un hotel, por lo que se podría pensar que se trata de una colaboración pagada con el lugar.

Seguro que Malú esperaba comentarios de fans preguntando por su nueva música o cuándo volverá a dar conciertos después de finalizar la gira A todo sí, como es habitual. Pero nada más lejos de la realidad, ya que la mayoría se han centrado en destacar que está muy cambiada.

«Me ha costado reconocerla… ¡Qué pena jolín! Esto de borrar quienes somos… me da pena… de verdad», dice una seguidora. «Irreconocible. ¡Qué obsesión con operarse, antes era preciosa», «me gustaba más con su cara natural! Has perdido la expresión» o «es Malú con la cara de otra», «Si se parece a la mujer de Matamoros», son algunas de las frases más críticas que se pueden ver en los comentarios, apuntando muchos al uso de bótox o de algún tipo de operación.

Por suerte no todos los comentarios son negativos y muchos han salido en su defensa, incluso si de verdad hubiera decidido hacerse algún retoque, algo de lo que ella no ha querido hablar. «Pues está divina si hay operaciones para mejorar y puede, pues olé ella, ha sido guapa y ahora más aún», son algunas de las palabras de anónimos.

Además, amigos como Pablo Alborán, Luis Rollán o Mariola Orellana, entre otros, han querido destacar lo guapa que está y lo bien que le han sentado las vacaciones en familia, que debería de ser lo más importante para Malú. «Deja ya de estar guapa y sigue siendo mi hermana pequeña… roneante», le ha dicho Alejandro Sanz, que fuera su padrino cuando debutó en la música con el disco Aprendiz, cuando apenas tenía 16 años.