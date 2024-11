Los problemas de Malú por los retos de ‘La Voz’: «Creo que me está dando un shock anafiláctico»

La Voz 2024 sigue avanzando, pero esta vez lo hace con una fase que hasta ahora no se ha visto nunca en España. El Asalto final ha llegado con una nueva mecánica en la que los coaches se han tenido que retar en las llamadas Batallas cruzadas. De esta manera, Antonior Orozco, Luis Fonsi, Malú y Pablo López han tenido que ir sacando al escenario uno por uno a los miembros de sus equipos para enfrentarse a los de otros equipos en un duelo en el que el público ha tenido la última palabra.

Luis Fonsi ha comenzado la noche siendo el dominador, ya que dos de sus componentes han ganados los dos primeros duelos y se ha asegurado tener al menos a cuatro de los suyos en los directos. Es por eso que el programa ha decidido que Pablo López, tras perder el segundo duelo, tuviese que tomar la iniciativa en el tercero. Debía retar a uno de sus compañeros y elegir a uno de sus cantantes para salir al escenario.

Viendo la intensidad de los momentos y que Eva González no les daba respiro, el malagueño ha pedido a la presentadora tiempo. «Vete a publicidad o algo», le decía cuando todavía no había asimilado que Paula (de su equipo) había sido eliminada. Pero no ha podido ser, ya que suyo era el turno.

Malú, que hasta ese momento había estado tranquila, le ha pedido tranquilidad. «No me retes, te lo ruego ahora», le ha dicho la sobrina de Paco de Lucía a su compañero en una conversación que más íntima entre ellos, aunque las cámaras y los micrófonos la han captado.

Eva, al ver eso, ha llamado la atención de la artista para dejarle claro que todavía quedaba mucha noche por delante y que ella también tendría que salir a competir con sus chicos en algún momento. «Me encuentro fatal. Creo que me está dando un shock anafiláctico. ¿Puedo salir?», ha preguntando ante las risas de la sevillana.

«Necesito azúcar. Me encuentro mal, lo digo enserio», ha seguido intentado librarse de este compromiso. La presentadora se ha mantenido impasible y le ha dejado claro que tenía que estar tranquila porque no se podía «ir por el momento», así ha cortado todo y ha continuado.

En ese momento, con mucha frialdad, ha pedido a López que retase a un nuevo compañero, por lo que el malagueño tenía la opción de hacer caso a su amiga o ir a por todas. Tras dudar mucho, el cantante de El piano ha tomado la decisión: «A mi compañero, mi hermano y mi vida Antonio Orozco».

«Gracias», ha gritado aliviada Malú, mientras que Antonio, todo un veterano en La Voz, se mostraba más tranquilo. «Me hace mucha ilusión, yo creo que los chicos se están muriendo con los nervios. Mejor que las cosas pasen cuanto antes. Todos son buenísimos y el público decidirá, no es más», ha comentado.

Sin nervios por lo que pudiera pasar, Orozco ha dejado claro que todos los artistas de su equipo «son muy buenos y son de primer orden», por eso está muy orgulloso de ellos y no tiene miedo a salir a jugar.