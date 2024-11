No es ningún secreto que La Voz, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 15 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega, en la que los concursantes se enfrentaban a la segunda ronda de asaltos. Lo que nadie esperaba es que Antonio Orozco consiguiese que Pablo López se emocionase como nunca. Es más, acabó confesando que se vio obligado a tomar una drástica decisión respecto a uno de sus mayores miedos. Todo comenzó cuando una nueva tanda de concursantes se subió al escenario de La Voz para interpretar sus canciones con el objetivo de sorprender no solamente a los espectadores, sino también a sus coaches. Al fin y al cabo, de ellos dependía de forma directa su continuidad en el concurso.

Manuel, que forma parte del equipo de Antonio Orozco en La Voz, quiso interpretar Abril sin anestesia, una de las canciones más sorprendentes y espectaculares de Pablo López. Se trata de un tema que destaca, a su vez, por ser uno de los que no interpreta en directo desde hace tiempo. Algo que, inevitablemente, ha generado una enorme curiosidad entre sus seguidores. Y siendo honestos, no es para menos. Así pues, durante la impecable actuación de Manuel en la que tanto coaches como sus asesores estaban verdaderamente impactados, los espectadores pudieron ver cómo Pablo López se tapó con su mano mientras no podía evitar las lágrimas. Y todo por el gran significado que esconde esta canción, que es una de las más especiales, mágicas y personales que ha compuesto en toda su trayectoria profesional. Todo ello mientras, de forma cómplice, miraba a su compañero Antonio Orozco a modo de agradecimiento por haber escogido esa canción para Manuel.

Nada más terminar su actuación, Pablo López dejó su asiento de coach para subirse al escenario y abrazar fuertemente al concursante que forma parte del equipo de su compañero y amigo Antonio Orozco. Tras regresar a su sitio, el artista malagueño aprovechó la ocasión para hacer una sorprendente confesión personal que tiene una estrecha relación, precisamente, con Abril sin anestesia.

«Antoñadas en toda regla. Esta canción y él lo sabe, porque tengo la suerte de tener como amigo a un artista al que admiro, yo la dejé de cantar», comenzó diciendo Pablo López, refiriéndose a Antonio Orozco. Fue entonces cuando el malagueño optó por confesar las razones: «Representa un montón de cosas a las que tengo miedo».

Acto seguido, el coach de La Voz quiso ir mucho más allá: «Tengo mucho miedo a perder la relación de carne con las personas, de verdad». Por si fuera poco, López reconoció cuál es uno de sus mayores defectos y cuánto le afecta en este sentido: «La escribí porque a veces soy un desastre con el teléfono».

Por si fuera poco, añadió: «No me entero de muchas cosas si no me las cuentan a la cara». Fue entonces cuando Pablo López quiso dirigirse a Manuel, el joven que había interpretado su canción tan solo unos segundos antes: «Aparte del guantazo tan hermoso que me acabas de dar, te tengo que agradecer recordarme que dentro del masoquismo que es escribir, hay una luz al final del túnel».