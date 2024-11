Malú no se corta tras el fallo de un concursante de ‘La Voz’: «Ganas de tirarse de un quinto»

La segunda noche de Asaltos de La Voz ha dejado un momento para el recuerdo después de la actuación de Lucas, uno de los miembros del equipo de Malú al que muchos de los otros coaches tenían bajo su punto de mira. Antes de salir a cantar se veía la intención de varios para robar, aunque había que esperar a verle canta, momento en el que los nervios de salir por primera vez a cantar ante cientos de personas le ha pasado factura. Este brasileño fue una de las sensaciones de las audiciones a ciegas, tanto que la cantante tuvo que utilizar los bloqueos, superbloqueos e incluso el muteo, cortando el micro a Luis Fonsi, que también luchaba por él. Finalmente, el joven solo pudo elegirla a ella, aunque está en el punto de mira de muchos desde entonces.

Este joven de solo 20 años tiene a sus espaldas una vida de lo más interesante, ya que nació en Brasil, creció en México y cuando era un adolescente se mudó a Barcelona con su familia. Allí se ha asentado, tanto que ha decidido quedarse para estudiar su carrera de Administración y Dirección de empresas mientras los suyos han vuelto a mudarse. Su padre es el ‘culpable’ de tantos cambios de residencia debido a su trabajo, vive ahora en los Países Bajos junto a su madre y a su hermano pequeño. Eso sí, todos ellos han venido hasta Madrid para apoyar al joven en esta aventura en televisión, pero han tenido que ver un momento en el que no ha salido todo tan bien como esperaban.

Al escenario ha salido atreviéndose con la canción All I ask, de Adele, pero en los primeros segundos le ha costado arrancar y ha perdido el tempo, es decir, su voz no ha ido al mismo ritmo que la música que tocaban en directo los músicos de la banda del programa. Dani Fernández, Luis Fonsi e incluso sus propios compañeros de equipo se han dado cuenta de que los nervios le han jugado una mala pasada.

Antonio Orozco, siempre muy estratega, pensaba que este error iba a provocar un problema a Malú y debería cambiar por completo los nombres de los que pasaban a la siguiente fase. «La que se ha liado. Se le ha desconfigurado todo», ha dicho el catalán a Dani, su asesor.

Nada más acabar, la coach ha querido quitarle importancia a este fallo: «Está ahora mismo con una sensación de frustración y ganas de tirarse de un quinto. Ha dudado con el tempo, pero es que te pasa a ti, me pasa a mi, nos pasa a todos…», ha dicho mientras el concursante asentía.

Pese al fallo en pleno directo, la artista ha dejado claro que ha tenido la suficiente capacidad para recuperarse y seguir cantante sin venirse abajo. Aunque en todo momento ha querido dejar claro que se trata de un fallo aislado y que no lo tenía en cuenta, en las valoraciones no ha conseguido pasar de forma directa a los directos.

Diego ha sido el elegido para pasar directo, mientras que ponía a Flori en la zona de peligro, dando casi un regalo a Antonio Orozco, que la ha robado para su equipo y poder repetir con ella después de trabajar con ella en La Voz Kids.

Finalmente, Lucas ha tenido la suerte de pasar a la zona de peligro tras la decisión de Malú, pero Luis Fonsi ha decidido olvidarse del fallo y robarle. De esta manera, pese a todo, el brasileño se unirá al equipo del creador de Despacito. Con este último movimiento, las buenas noticias han sido para todos los miembros del equipo, ya que al final todos estarán en la fase final, ya sea con Malú o en otros equipos.