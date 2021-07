Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, tiene un ático de 124 metros cuadrados construidos y dos terrazas de 43 -una de ellas ya cubierta- en el corazón del barrio madrileño de Chamberí, una de las zonas más cotizadas del centro de Madrid.

El secretario de Estado para la Agenda 2030, persona de la máxima confianza del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha declarado admirador de Lenin, Fidel Castro o Nicolás Maduro. Y lo ha hecho disfrutando de un ático en Chamberí, el barrio donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vive de alquiler en un piso de 50 metros cuadrados.

En las últimas elecciones autonómicas del 4-M, Ayuso arrasó en esta zona de la capital, la misma que le vio crecer. En cambio, Unidas Podemos, la coalición de Enrique Santiago, apenas quedó quinta fuerza con un 4,7% de los votos frente al 55,8% cosechado por los populares.

Pero ello no parece importar al ex abogado y ex asesor de la narcoguerrilla colombiana FARC, que posee este inmueble en propiedad (al 50% con otra persona) desde el año 2001. En su declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados como electo de Unidas Podemos por Madrid, prefiere hablar de «piso/apartamiento urbano», si bien se trata de un ático en un vistoso edifico de corte clásico con una superficie construida de 124 metros cuadrados y dos terrazas de «uso privativo de 43 metros cuadrados», según la información que consta en el Registro Mercantil y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Vista del ático de Enrique Santiago en el corazón de Chamberí.

La declaración de bienes y rentas de Enrique Santiago en la Cámara baja señala que firmó en 2001 un crédito hipotecario con Caixabank de 105.117,12 euros. El diputado comunista, que está casado, añade que lo suscribió al 50%. De modo que, como ha podido confirmar este periódico, la firma de esta hipoteca junto a otra persona fue para la adquisición de dicha vivienda en Chamberí y ascendió en total de 210.354,24 euros. La entidad en cuestión era entonces Barclays, luego absorbida por Caixabank.

Entre 5.000 y 7.000 € el m2

Chamberí, donde están desembarcando compradores e inversores de viviendas de lujo, buena parte de ellos de fortunas latinoamericanas, está experimentando una gran revalorización, siendo considerado por el sector inmobiliario un sitio exclusivo a la estela del barrio de Salamanca. El metro cuadrado en este distrito, en la zona donde vive el jefe del PCE y miembro de Izquierda Unida, oscila entre los 5.000-7.000 euros para una casa de segunda mano y supera los 7.000 para una obra nueva, por lo que su ático de 124 metros cuadrados registrales y las dos terrazas de 43 podría rondar el millón de euros. Un piso en venta en el edificio anejo, de similares características y en una planta inferior, ha obtenido una tasación superior a los 950.000 euros por medio de una entidad bancaria.

En el último Congreso del PCE, Enrique Santiago definió a los suyos como «herederos del marxismo» y remarcó que «apostar por el leninismo» no significa renunciar a la vía electoral para la toma del poder político, sino en «estudiar la situación» y «elaborar una estrategia», poniendo aquí el ejemplo del socialismo en la Venezuela de Nicolás Maduro. Una reflexión meditada como propietario de dicho ático en Chamberí, lejos de la miseria del país bolivariano.