En Vegarrionda, un pueblo de 15 habitantes en Asturias, vive Rodrigo Cuevas, de 36 años. Este «agitador folclórico», según se presenta así mismo en los medios de comunicación, ha sido el artista transformista contratado por España para la Expo de Dubái. Tras pasar 13 años estudiando en conservatorios de Oviedo y Barcelona, Cuevas acabó fascinado por el mundo rural y es donde desarrolla sus transgresoras creaciones.

En su web (rodrigocuevas.sexy) se promociona con rimbombantes frases como «la belleza que esconde la cultura de un pueblo está en su folclore» o «la tradición es una vía de expresión común a todos los seres humanos». «El folclore es un ser vivo que se extiende por toda la faz de la tierra, como un micelio, no entiende de barreras físicas ni políticas», proclama el artista.

Además de sus estudios reglados se interesó, dice, «por las músicas del mundo, el cabaret y el circo, y comenzó a estudiar tuba». «Pero la verdadera revelación se produjo cuando fui a vivir a una pequeña aldea del interior de Galicia donde entré en contacto con la música tradicional más pura gracias a mis vecinas pandereteiras», comenta.

Se define como «una punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total». Dice ser «un fenómeno de las artes escénicas lo mismo que de la comunicación en su más vasto sentido cuyo desarrollo profesional continúa en una sostenida progresión».

Se trata de un artista que siempre que puede hace campaña contra partidos que no le gustan. Preguntado sobre Vox afirmó que eran «garrulos» y «matones de colegio». «Les estamos dando el foco y para mí el debate no está ahí. No debería haber ni media palabra hablando de ellos en esta entrevista porque ponemos el foco en el escándalo, la barbaridad, la barrabasada. Tener 52 diputados fascistas en el Congreso es un retroceso de 40 años», lamentó.

Imagen promocional de Rodrigo Cuevas.

Uno de los discos de Rodrigo Cuevas.

Rodrigo Cuevas en otra imagen promocional.

A Rodrigo Cuevas le gusta fusionar «la canción tradicional con el cabaret y el cuplé», disfruta «haciendo conversar a la música electrónica con el humor, la sensualidad y la crítica social», convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial «con denominación de origen», afirma.

Por otra parte, vende en su web bolsas de tela, calendarios, accesorios de moda y varios discos. El último, Trópico de Covadonga, fue estrenado en junio de 2019 y es, según afirma, su «consolidación artística». Es «el tercer show en su cuenta particular», en el que la agitación folclórica y electrónica, el divismo de campo y el humor, «el erotismo elegante, el hedonismo, la celebración de los derechos innegociables y una puesta en escena que no deja a nadie indiferente», se conjugan en una fórmula que a todo el mundo le gustaría clonar, pero que «nadie, excepto él», sabe cómo hacerlo.

Otro de los trabajos discográficos de Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas luciendo zuecos en un pueblo.

Rodrigo Cuevas, el rey del electro cuplé, según se promociona.

Rodrigo Cuevas en otra sesión de fotografías.

Por último, refleja en su web que desde 2020 lleva encadenando actuaciones por toda España. «Este cantante, compositor, multiinstrumentista y agitador folclórico está representando por todo el país este show llenándose todos los aforos por los que recala, desde el Palau de la Música de Barcelona hasta el Teatro Fernán Gómez de Madrid, el Teatro Colón de La Coruña, la Rambleta de Valencia, el Centro Niemeyer de Avilés, entre un sinfín de ciudades esparcidas por toda la geografía española», destaca su portal.