La actual ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se hizo cuando era eurodiputada -ganando cerca de 200.000 euros brutos anuales antes de impuestos, según fuentes parlamentarias- con el 50% de un piso de protección pública que había comprado años atrás su ex pareja, el secretario de Organización de Izquierda Unida, Ismael González. Rego adquirió esta mitad del inmueble en 2020 mediante «título de donación» -por parte de su ex compañero- tras «12 años» pagando la hipoteca junto a él, que firmó las escrituras de la vivienda a finales de 2009.

Según documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, Ismael González, vinculado a Comisiones Obreras y a la izquierda desde su juventud, se benefició de una promoción de Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, gobernado por IU desde 1991. La firma ante notario por la adquisición del inmueble tuvo lugar el 14 de diciembre de 2009.

En aquella fecha, Sira Rego -ahora aspirante a liderar Izquierda Unida- ya era concejal de IU y ejercía como responsable de Medio Ambiente en el Gobierno local de Pepe Masa. La ministra de Juventud e Infancia, que esta semana publicó un polémico mensaje antisemita en redes sociales («Desde el río hasta el mar», escribió), fue edil en Rivas-Vaciamadrid desde el 13 de junio de 2007 a 15 de junio de 2019, cuando pasó a ocupar escaño en el Parlamento Europeo. Aquí accedió a ganar cerca de 200.000 euros antes de impuestos, incluyendo aquí no sólo el salario bruto anual, cifrado en 105.000 euros, sino también la asignación para gastos generales (dispositivos digitales, telefonía, material de oficina, suscripciones en internet…) y la dieta diaria, que contempla gastos para alojamiento y comidas.

Rego adquirió el 50% vía donación de su ex pareja, según datos del Registro de la Propiedad.

La documentación del expediente que figura en el Registro de la Propiedad indica que Sira Rego adquirió el 50% del inmueble por «título de donación» en enero de 2020, una década después de la compra que hizo su ex pareja a través de una cooperativa. La finca había sido «calificada definitivamente de protección pública, con la denominación de VPPL -Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado-, en fecha 27 de Noviembre de 2.009 (…) por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid», detalla el informe.

Además, en el apartado «Limitación Urbanística», se dice que «la parte compradora adquiere la cualidad de propietaria de esta finca, por lo que automáticamente, queda sujeto al régimen de derechos y obligaciones que le son inherentes y especial al Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, 11/2005 de 27 de enero y demás disposiciones que lo desarrollan». Se trata de una vivienda de suelo protegido contemplado en el Plan de Vivienda de la CAM.

Menos de 7,5 veces el Iprem

En concreto, conforme a dicho reglamento, los requisitos de acceso al tipo de inmueble Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) para «venta o uso propio» eran «ingresos familiares inferiores a 7,5 veces el Iprem; no ser titular de vivienda protegida en España y no ser titular de una vivienda libre en la Comunidad de Madrid cuyo valor exceda del 40% del precio máximo total de venta (según Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)».

Ismael González, ex pareja de Rego y responsable de Organización de IU. (Foto: EP)

El Iprem -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- anual (12 pagas) de 2009 fue de 6.326,86 euros, que multiplicados por 7,5 daba una cantidad de 47.451,45 euros. Para adquirir la vivienda, los ingresos familiares de Ismael González debieron ser inferiores a esta cifra, si bien lo más significativo es que cuando Sira Rego se hizo con esta vivienda protegida mediante donación, sus ingresos como eurodiputada eran muy superiores a los establecidos por la Comunidad de Madrid para acceder a este tipo de viviendas de precio limitado y 150 metros cuadrados construidos como máximo.

En este caso, el piso de la ministra tiene 132,98 metros cuadrados construidos, además de dos plazas de garaje y piscina comunitaria, según el expediente que figura en el Registro de la Propiedad. La urbanización cuenta con jardín y zona infantil de juegos.

Pedro del Cura y Tania Sánchez

El nombre de Sira Rego se suma así a la lista de otros ediles comunistas en Rivas Vaciamadrid que han sido propietarios de pisos de protección pública. Otros dos compañeros de Rego en aquel Gobierno municipal de Pepe Masa, los concejales Pedro del Cura -luego alcalde- y Tania Sánchez -diputada nacional y regional años después- fueron objeto de polémica en el pasado por acceder a viviendas de protección, según publicó en su día La Razón.

Los ediles de IU Tania Sánchez, Pedro del Cura y Sira Rego, en el centro, en 2008. (Foto: RD)

En su caso, Del Cura esgrimió que él y sus dos hermanas iniciaron los trámites para acceder a sus respectivas viviendas protegidas «mucho antes de ser concejal». Finalmente, pudieron firmar la adquisición en el año 2003, «no sin antes haber suscrito las correspondientes hipotecas, y demostrado que cumplíamos con los requisitos de renta que establecía la legislación sobre vivienda de protección pública», señaló el actual colaborador de Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno.

Por su parte, Tania Sánchez, se hizo también con un piso protegido en la misma urbanización y luego lo vendió a Curro Corrales, ex concejal también de IU en Rivas Vaciamadrid. La que fuera diputada de Podemos y Más Madrid alegó en su día que «no recibió» ningún piso de protección en este municipio porque el Ayuntamiento ni promocionó ni construyó ni financió estas viviendas, en tanto fueron de iniciativa privada. Sánchez afirmó que ella y otros compañeros crearon una cooperativa antes de su relación con el Ayuntamiento y que por medio de la misma accedieron a suelo protegido regulado por el Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en este caso a una promoción de VPPL, el mismo régimen que la de Rego.

En una entrevista en eldiario.es, Tania Sánchez añadió que al ser una vivienda protegida promovida por una cooperativa, no había ninguna prohibición para su venta, salvo hacerlo por encima del precio tasado legalmente y sin dar cuenta a la Comunidad de Madrid para que la Administración autonómica pueda ejercer el derecho a tanteo y retracto.

Como «reconocimiento»

OKDIARIO se puso en contacto con el gabinete de la ministra Sira Rego y desde aquí indicaron que «su ex pareja adquirió este inmueble a través de una cooperativa», por lo que «la titularidad no era de la Administración Pública». Asimismo, apuntaron que Rego ha venido pagando al 50% la hipoteca del inmueble desde la compra por parte de su ex pareja en el año 2009.

«En 2020, decidieron de mutuo acuerdo poner al 50% la titularidad de la vivienda como reconocimiento de los 12 años que Rego estuvo pagando el 50% de la hipoteca», precisaron las fuentes autorizadas de su gabinete.