La sanidad pública madrileña incorpora diez centros de referencia para tratar enfermedades complejas

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue apostando por la sanidad pública. La Comunidad de Madrid ha incrementado hasta 117 los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en sus hospitales públicos, tras lograr acreditar 10 nuevos en la última convocatoria, el pasado mes de diciembre.

En ellos se trata a pacientes de toda España diagnosticados de enfermedades complejas o poco comunes que necesitan cuidados o procedimientos de un alto nivel de especialización o poco frecuentes.

Concretamente, el complejo Gregorio Marañón ha incorporado tres nuevos (Esclerosis múltiple, Cáncer adrenocortical y Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas) y La Paz, dos (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas y Neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario).

Los cinco nuevos restantes han sido: 12 de Octubre (Atención a las malformaciones arteriovenosas cerebrales y a la patología vascular raquimedular en adultos); Clínico San Carlos (Trastornos cognitivos minoritarios); el hospital de Getafe (Cirugía del plexo braquial); Puerta de Hierro Majadahonda (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas), y Ramón y Cajal (Cirugía de resección o reconstrucción esofágica compleja en adultos).

De esta manera, el mapa de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia queda en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): 38 en La Paz; 22 en el Gregorio Marañón; 16 en el Ramón y Cajal; 15 en el 12 Octubre; nueve en el Clínico San Carlos; ocho en el Puerta de Hierro Majadahonda; cinco en el pediátrico Niño Jesús; cuatro en La Princesa, y dos en Getafe.

El nombramiento de los CSUR se realiza periódicamente por el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de un proceso en el que los hospitales presentan candidaturas para la atención de las patologías o los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que pretenden asumir, y se someten a una evaluación para verificar si cumplen los requisitos y criterios establecidos.

Actualmente, hay 386 centros en toda España, acreditados en 51 centros sanitarios para la atención de 87 patologías o procedimientos. Los 117 designados en la Comunidad de Madrid representan el 30,3% del total.

Atención Primaria

La Comunidad de Madrid continúa además ampliando su red de atención sanitaria de proximidad con el objetivo de responder al crecimiento demográfico y mejorar la asistencia en Atención Primaria. Tras comprometerse en esta legislatura a construir 34 nuevos centros de salud en Madrid, el Ejecutivo regional ha anunciado diferentes avances previstos para finales de 2025 y el año 2026, que consolidan la modernización de la infraestructura sanitaria pública madrileña.

Tras un 2025 marcado por la intensa actividad inversora, con 95 actuaciones y más de 380 millones de euros destinados a obras, reformas y tecnología, la Comunidad de Madrid prepara un 2026 aún más ambicioso, con 363 millones de euros consignados específicamente para infraestructuras sanitarias. Nuevos centros de salud, grandes reformas hospitalarias y proyectos estratégicos como la Ciudad de la Salud o los hospitales de media estancia dibujan el nuevo mapa sanitario regional.

Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cinco nuevos centros de salud comenzarán a funcionar entre finales de 2025 y principios de 2026, alcanzando ya el 30 % de los centros comprometidos para toda la legislatura. Los centros estarán ubicados en los siguientes barrios y municipios: