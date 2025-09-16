La izquierda de Cercedilla denunciará a Montero y Belarra por los altercados durante la Vuelta

El Ayuntamiento de Cercedilla, gobernado por el Grupo Independiente (GIC), el PSOE y Más Madrid, va a emprender acciones legales contra las dirigentes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, por obligar a desviar el paso de la Vuelta a España a su paso por esta localidad de la sierra madrileña.

«El Ayuntamiento de Cercedilla lamenta la interrupción de la Vuelta a España por personas ajenas al municipio, representantes de un partido político nacional, que pusieron en riesgo a ciclistas y vecinos. Defendemos la protesta pacífica, pero no toleramos la violencia y rechazamos altercados que comprometan la seguridad. Se tomarán medidas legales», han asegurado a través de un comunicado fuentes municipales en sus redes sociales.

Este discurso del Ayuntamiento de izquierdas de Cercedilla, gobernado por el Grupo Independiente con tres concejales, el PSOE con dos y Más Madrid con una concejal, contrasta con el mantenido por los socialistas y el partido de Mónica García a nivel nacional. El Gobierno de la nación ha defendido y mantenido en todo momento que las protestas propalestinas para intentar paralizar la Vuelta a su paso por Madrid, se realizaron de forma pacífica, a pesar de que terminaron con 22 agentes de policía heridos.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó incluso su «profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia», al día siguiente de las manifestaciones que impidieron que finalizara la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Por su parte, Mónica García, líder de Más Madrid, defendió una protesta en Bilbao que acabó con tres detenidos. «Estoy orgullosa de la respuesta», dijo.

Podemos en Cercedilla

Las dos políticas de Podemos se manifestaron el pasado sábado en Cercedilla en el paso de la penúltima etapa que pasaba entre Robledo de Chavela y la emblemática Bola del Mundo. Irene Montero llegó a pedir a la Guardia Civil que cortara la carrera para «no generar un problema» con todos los activistas que estaban allí concentrados.

Varios activistas propalestinos montaron una barricada en Collado Mediano y lograron frenar a varios ciclistas. En Cercedilla, para evitar las aglomeraciones de gente en la calzada y prevenir de posibles altercados más graves, se decidió desviar el recorrido hacia Los Molinos, eliminando el tramo de Cercedilla del perfil oficial. Por ello, el Ayuntamiento considera que tanto Irene Montero como Ione Belarra podrían haber cometido un delito contemplado en el artículo 558 del código penal.

«Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales», dice el artículo.

La oposición de Cercedilla culpa de esta situación a quienes «llevan semanas alentando el odio y trasladando un problema internacional a las calles de España». «Esto es un atentado contra la población que quiere disfrutar en libertad de una prueba deportiva y por culpa de unos fanáticos radicales se han visto vulnerados nuestros derechos. El pueblo de Cercedilla está muy enfadado con lo que ha hecho el PSOE, Sumar y el alcalde de Cercedilla tolerando todo esto, aunque ahora para lavar su imagen diga que va a emprender acciones legales. Mano dura contra todos los que atentaron contra los derechos de los vecinos. Deben sentarse en el banquillo todos los que trataron de impedir la Vuelta», dicen.