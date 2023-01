El podemita discurso de una alumna al recoger su diploma: «¡Ayuso, pepera, los ilustres están fuera!»

Elisa María Lozano, mejor alumna de su promoción de Periodismo con un 9,28 en la Universidad Complutense de Madrid, ha pronunciado este martes un aberrante discurso al recoger su diploma -que ha afirmado que no quiere para nada y que no rompe porque es «ilegal»- en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha sido nombrada Alumna Ilustre.

«¡Ayuso, pepera, los ilustres están fuera!», ha clamado desde la tribuna de oradores del salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información esta alumna que ha afirmado que los «verdaderos ilustres» son sus compañeros que se han manifestado hoy en las inmediaciones de la Universidad contra Ayuso al grito de «¡asesina!», «¡terrorista!» y «¡cucaracha!».

«No quiero este premio, para nada. He sacado un 9.28, pero no sé de qué me sirve. La misma persona que ha decidido premiarme a mí es la que va a dar el premio a Ayuso», ha criticado Lozano, quien ha reivindicado que se tiene que hacer «cine políticamente» y se ha pronunciado en contra de la «titulitis».

Cada vez que Lozano ha mencionado en su discurso críticas a Ayuso, un puñado de jóvenes estudiantes presentes en la sala aplaudían y gritaban «¡Presidenta!», «¡Presidenta!».

Esta joven estudiante ha tenido palabras de reconocimiento para su madre, ha relatado que no ha tenido figura paterna y antes de ponerse a clamar contra la «figura de los padres» se ha autocensurado y ha reconocido que no sabe qué será de ella después de este discurso.

La protesta

Varias asociaciones de ultraizquierda han acudido a la Universidad Complutense de Madrid para protestar contra el acto en el que Isabel Díaz Ayuso. El gran despliegue establecido por la Policía Nacional ha evitado cualquier altercado. Los manifestantes apenas han podido avanzar unos metros desde el metro de Ciudad Universitaria hasta las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la Información, donde Ayuso estudió la carrera de Periodismo.

Los estudiantes radicales han acudido con pancartas en contra de Isabel Díaz Ayuso y han entonado gritos como «¡Fascista, estás en nuestra lista!», «¡Ayuso non grata!», «¡Ayuso cucaracha la uni no es de fachas!» o «¡Qué viva la lucha de las sanitarias!». Los manifestantes también han cargado contra la Policía Nacional con gritos como «¡Menos policía y más sanitarias!» o «¡Un bote, dos botes, policía el que no bote!».