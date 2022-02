El Ayuntamiento de Madrid reduce el gasto en viajes. Frente al mandato liderado por Manuela Carmena, en la que los altos cargos sumaron varias vueltas al mundo, el actual Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) se ha apretado el cinturón. Según los datos recién publicados en la web del Consistorio, el 2021 se cerró con un desembolso total en transportes, alojamientos y manutención de 75.729 euros. Por el contrario, el último año completo que gobernó Ahora Madrid se pagaron 245.469 euros en estos conceptos.

Carmena hizo un total de 45 viajes lejos de Madrid, 27 de los cuales fueron salidas internacionales. En 2015 visitó 5 ciudades, en 2016 pasó por 8 ciudades, en 2017 estuvo en 14 ciudades y cerró 2018 con un récord de 18 ciudades: Lérida, Barcelona, Vigo, París (Francia), Valencia, Sevilla, Málaga, San José de Costa Rica (Costa Rica), Lyon (Francia), Estrasburgo (Francia), Kiev (Ucrania), Pamplona, Nueva York (EEUU), Bilbao, Granollers, Berlín (Alemania), Bucarest (Rumanía) y Marrakech (Marruecos).

Por el contrario, según los datos oficiales, que a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez el Ayuntamiento sí ofrece, Almeida sólo ha visitado seis ciudades, todas ellas de la Península Ibérica: Zaragoza en dos ocasiones, Oviedo, Lisboa, Málaga dos veces, Barcelona y Santiago. Ya en el 2022, tras tres años en el Palacio de Cibeles, finalmente visitará un país lejano, será Bélgica (Bruselas) acompañado de otros alcaldes del PP para criticar el reparto de los fondos europeos.

Del mismo modo, los desplazamientos del resto de altos cargos del Gobierno de PP y Cs también se han reducido drásticamente. El año 2020 la razón ha sido la pandemia del Covid-19, pero ya en 2021, donde se han retomado multitud de actos internacionales, también se han contenido sobremanera las salidas de la capital.

Viajes en primera

El Gobierno de Manuela Carmena le cogió el gusto a viajar en primera clase por todo el mundo. Acabó su mandato con un gasto de 21.680 euros de media al mes en 2019, un máximo histórico. Por el contrario, Almeida y sus concejales han reducido esta cifra a 6.310 euros cada 30 días.

Carmena tomó el avión para visitar países de Europa, de América del Sur, de América del Norte e incluso de África. Al principio del mandato prometió no usar la primera clase. Sin embargo, OKDIARIO publicó varias fotografías de la alcaldesa en business. Dictó unas normas para evitar estos lujos, pero fueron unas órdenes que ella mismo incumplió varias veces. Uno de sus últimos trayectos, que fue El Vaticano para hablar con el Papa, la primera edil también usó la primera clase.

La alcaldesa viajando en primera clase. (Foto: OKDIARIO)

De los 65.041 euros gastados en viajes del gobierno municipal el último trimestre de Carmena, 23.524 euros correspondieron a la alcaldesa. Se realizaron viajes a México, Cuba, Italia, Grecia, Reino Unido, Bruselas, Francia, Suiza, Luxemburgo e Italia, entre otros. A continuación, fueron la Agencia para el Empleo (8.846 euros) y el área de Seguridad (8.626 euros) los equipos municipales más viajeros.

Orden incumplida

A los pocos meses de firmar esa orden interna para moderar los viajes en primera, Carmena rectificó y, a preguntas de este medio de comunicación, explicó que sus viajes en primera clase son «por recomendación médica» tras la detección de un problema de corazón. “Hace aproximadamente ocho meses, tuve un incidente de salud, en el momento que me atendieron, pedí a los médicos que me hicieran una agenda con lo que podía hacer y no hacer, yo estaba preocupada por los viajes de larga duración, mi obligación es cuidar mi salud”, explicó Carmena.

«Los médicos me dijeron: ‘Por Dios, viaje usted siempre en business’, ya me gustaría tener un corazón como el de mis compañeros y así no tener esta limitación», añadió la ex juez.

Evolución del gasto en viajes del Ayuntamiento.

Cuando volvió de Bolivia en junio de 2016, sufrió junto a Rita Maestre un episodio de vómitos y mareos que acabaron en el ingreso de la alcaldesa en el hospital La Paz. Tras ello, en otoño de ese año viajó a Quito y Bogotá y optó por la primera clase como destapó este periódico. Tras ese incidente Carmena tuvo al menos siete visitas al Hospital, varias de ellas de urgencia tras episodios de visión borrosa y posible ictus en un Pleno, una brecha en la cabeza, la rotura de un tobillo y la infección de este último.