La Lotería de Navidad es uno de los momentos más importantes y mágicos del año y el día del sorteo está a la vuelta de la esquina. Lo más probable es que ya tengas en tus manos algún que otro décimo para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2021, pero si quieres tener más opciones de llevarte el premio Gordo o este año te has retrasado y todavía no has comprado ninguna participación, te resolvemos todas tus dudas. Loterías y Apuestas del Estado tiene una fecha límite para participar en el sorteo de Lotería de Navidad 2021, una cuestión muy importante para que no te quedes sin tu décimo.

Si no paras de preguntarte hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad, la respuesta es fácil: tienes hasta el día 21 de diciembre hasta las 20:30 horas (el horario aproximado de cierre de las administraciones de lotería) para hacer tu compra de forma presencial. En cambio, si no te importa comprar Lotería de Navidad por Internet, tienes que tener en cuenta que la venta se cerrará a las 20:00 horas en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Aunque si te sirve nuestro consejo, lo mejor es que no dejes la compra para el último día porque cada vez quedan menos números. De hecho, la famosa administración madrileña de Doña Manolita ya se ha quedado sin décimos para la Lotería de Navidad 2021, pero no te preocupes porque te hemos dejado las mejores alternativas para que puedas participar en el sorteo de este año.

¿Cuándo es el Sorteo de Lotería de Navidad 2021?

Como cada año, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2021 tendrá lugar el 22 de diciembre a partir de las 9:00 horas. Este año caerá en miércoles y ese día millones de personas estarán pendientes de lo que ocurra en el Teatro Real de Madrid porque se repartirán un total de 2.408 millones de euros.

Eso sí, tienes que tener en cuenta que Hacienda siempre está pendiente y que los premios mayores de 40.000 euros tienen que tributar. Es decir, que los cuartos y quintos premios de la Lotería de Navidad no tienen que rendir cuentas ante Hacienda pero los de mayor cantidad sí que tendrán que pasar por caja.

Los pasos que debes seguir para comprar Lotería de Navidad 2021

Cuando vayas a comprar un décimo de la Lotería de Navidad 2021 es muy importante seguir unos pasos. Lo primero es que si es un décimo compartido, tienes que tener muy presente que hay que tomar precauciones porque con temas de dinero, todo puede volverse muy complicado. Es muy importante dejar clara cuál es la cantidad de dinero que ha aportado cada persona y dejar por escrito que se trata de un décimo compartido.

Para ello se debe hacer un documento con el número del décimo que se va a compartir, la fecha y hora del momento en el que se firma y el nombre y DNI de cada uno de los participantes, además de la cantidad de dinero que ha invertido cada uno. De este modo no debería haber ningún problema a la hora de compartir un décimo de Lotería de Navidad.

En caso de perder el décimo antes del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, lo primero que debes hacer es interponer una denuncia en una comisaría de Policía aportando todos los datos posibles que te puedan acreditar como propietario de ese número. Esto te puede servir para en un futuro, si tu décimo ha sido premiado, poder cobrar el dinero.

Puedes pensar que esto es un caso extremo, pero en estos días solemos llevar muchos décimos de Lotería de Navidad encima y eso puede ser un peligro porque se nos puede perder o nos lo pueden robar. Por eso es muy importante dejar los décimos en un lugar seguro donde los podamos encontrar fácilmente y que estén a mano para el día 22 de diciembre, el día del sorteo.