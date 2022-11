Cuando se trata de jugar a la lotería, ninguno de nosotros diría que no a un poco de buena suerte. Y muchos de nosotros tenemos supersticiones que esperamos nos traigan precisamente eso. Usar ese trébol de la suerte, cruzar los dedos, colgar una herradura sobre la puerta; no estamos muy seguros de cómo funcionan, ¡pero vale la pena intentarlo!. Y más ahora que se acerca el Sorteo de la Lotería de Navidad, de modo que será bueno conocer los amuletos y rituales perfectos para atraer la suerte y que te toque la Lotería de Navidad

Rituales y amuletos para la Lotería de Navidad

El evento más especial del año está a punto de celebrarse: hablamos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022. Aunque la probabilidad de que toque es muy baja la ilusión sigue intacta. No te desanimes porque aun puedes poner de tu parte para que algún premio llegue a tu casa: ni más ni menos que confiando en la suerte y en los amuletos para atraerla. ¿Te imaginas cuáles pueden ser?

Herradura

Esta es una de las tradiciones más extendidas en todos los puntos de la geografía española. Nació en Galicia y consiste básicamente en colgar el décimo de la Lotería de Navidad con una herradura en la puerta de casa.

Trébol de cuatro hojas

El trébol de cuatro hojas es uno de los amuletos de la buena suerte más conocidos de todo el mundo. Su historia se remonta a leyendas irlandesas y se cuenta que cada hoja representa los componentes básicos de la felicidad: fe, esperanza, amor y suerte.

San Pancracio

Uno de los amuletos «más poderosos» es la imagen de San Pancracio. En España existe la creencia de que debemos colocar el décimo de la Lotería de Navidad debajo de la imagen del santo y ponerle perejil por encima.

Llave antigua

Otro de los amuletos más populares para atraer la suerte de cara a a la Lotería de Navidad es una llave antigua. Desde el momento en el que compramos el décimo tenemos que llevar una llave antigua con nosotros en el bolso.

Moneda de oro

Si tenemos una moneda de oro en nuestro poder, una semana antes debemos llevarla en la cartera para que el día del sorteo la fortuna nos sonría.

Planta del dinero

Y, por último, la conocida como planta del dinero. Se trata de una planta que, según cuenta la leyenda, si la cuidamos bien, no va a faltar dinero en el hogar. El día anterior al sorteo de Navidad, el 21 de diciembre, tenemos que cortar una hoja y dejarla secar. Luego, la colocamos en la cartera y, cuando se esté celebrando el sorteo, la sacamos y la tenemos en la mano.

Quemar los décimos antiguos

Este es un ritual para todas aquellas personas que no suelen tirar los décimos del año anterior y todavía los tienen por casa cuando se va a celebrar un nuevo sorteo. Se tiene la creencia que si guardas décimos viejos que no han tocado, no te va a tocar nunca la lotería de modo que días antes del sorteo tienes que quemarlos y tirarlos. Dejando el décimo nuevo guardado en un lugar nuevo al que tenías los viejos.

Los colores de la suerte

Al margen de amuletos y rituales que hemos visto existe también la creencia de qué vestir de un determinado color nos puede aportar más o menos suerte. Podemos entonces probar el 22 de diciembre ya no que perdemos nada con ello.

¿Pero cuáles son esos colores? No muchos países están de acuerdo en qué colores son de la suerte, y es complicado encontrar uno que sea de la suerte en un país pero que no esté asociado con la muerte en otro. Sin embargo, hay algunos colores que varias naciones creen que podrían traer riqueza.

El rojo es un color de la suerte en muchas culturas, particularmente en China e India. Además de traer prosperidad, riqueza y suerte, también se asocia con el amor, el poder y la felicidad. Puedes entonces probar a llevar un jersey rojo el día del sorteo o como haces en fin de año, llevar ropa interior de este color.

Por otro lado, el amarillo está estrechamente relacionado con el dinero en Tailandia, Egipto y muchas naciones africanas, donde se asocia con el oro y la realeza. El púrpura también está relacionado con la realeza y la riqueza en muchas culturas orientales y occidentales debido a su rareza hasta el siglo XIX.

En el Reino Unido se tiende a asociar el verde con la riqueza, que se remonta a la Edad Media, cuando los banqueros y comerciantes adinerados a menudo vestían de verde. Es posible que el dinero verde de los estadounidenses y los tréboles de la suerte de loso irlandeses ayudaran a cimentar este color como afortunado en nuestra cultura.

Estos son los principales amuletos, rituales y hasta colores que existen para ganar la Lotería de Navidad. Los supersticiosos creen que son rituales y energías los que hacen que las bolas que llevan su número salgan del bombo y, los que no son supersticiosos, no pierden nada por intentarlo.