Un poco de chocolate negro extra todos los días, combinado con una dieta saludable y ejercicio regular, es bueno para la salud. No lo decimos nosotros, lo afirma un estudio publicado en el British Journal of Nutrition, de modo que ¿qué mejor que celebrar este Día Internacional del chocolate comiendo una onza? Puedes hacerlo sin miedo ya que te hablamos ahora del chocolate y cómo comerlo sin engordar.

Día Internacional del Chocolate: cómo comerlo sin engordar

El chocolate está en el podio de los alimentos más amados por todo el mundo Pero, por desgracia, también encabeza la lista de los alimentos más temidos si el objetivo es volver a estar en forma. Hoy 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate , por lo que puede ser una buena oportunidad para descubrir todas las propiedades beneficiosas que ejerce el oro negro sobre el cuerpo y la mente . Sin embargo, siempre tendrás que elegir el correcto y mantener la cantidad bajo control.

Chocolate: todos los beneficios

Según el estudio antes mencionado, si comes un poco de chocolate negro extra todos los días, pero además llevas una dieta saludable y haces ejercicio de forma regular, vas a poder favorecer tu salud. Y es que el chocolate tiene muchas virtudes: mejora el estado de ánimo , fortalece la memoria , protege el corazón actuando sobre la presión y el colesterol y frena el apetito.

Pero hay que ir con cuidado ya que si bien en términos calóricos todos los chocolates son casi iguales, salvo variaciones muy pequeñas, es mejor elegir en función de características específicas dado que algunos pueden favorecer la dieta, mientras que otros la atacan.

Cómo elegir el chocolate correcto

El chocolate es una mezcla de masa de cacao, azúcar y manteca de cacao . En el de baja calidad, predominan los azúcares, que pueden llegar a representar el 50% de los ingredientes. Esto significa que en una tableta de 100 gramos, 50 es azúcar. Por tanto, hay que hacer una distinción: una cosa es el chocolate con leche o peor aún el chocolate blanco (que no tiene masa de cacao sino solo manteca de cacao y azúcar), y otra cosa es el chocolate negro. Así, este último es el que se debe comer y no solo eso. Los expertos recomiendan que tenga no menos del 85% de masa de cacao que garantiza un bajo porcentaje de azúcares y muchas propiedades de la masa de cacao.

Qué cantidad de chocolate se puede comer

En cuanto a cantidades, si el chocolate es muy oscuro, se pueden consumir 20 gramos , que suelen corresponder a dos cuadrados de una tableta, cuando tienes ganas de darte un «capricho». Sin embargo se aconseja a los diabéticos que no lo coman solo, es mejor insertarlo al final de una comida rica en proteínas y / o vegetales.