Fran Garrigós ya ha inscrito su nombre en la historia del deporte español con la medalla cosechada en la competición de judo de los Juegos Olímpicos de París. El judoca ha celebrado su éxito con OKDIARIO reconociendo que es «un honor» defender a España en su doble faceta de civil y militar, ya que además de deportista de éxito es sargento reservista del Ejército del Aire. Su bronce es el primer metal que gana nuestro país en la capital francesa y espera que solo sea el aperitivo de lo que está por llegar.

«Que España empiece este primer día con una medalla creo que es muy bonito. Los anteriores Juegos en Río y Tokio me quedé fuera en primera ronda y poder pasar en primera ronda fue como un alivio que me sirvió para poder disfrutar en el tatami», reconoce en declaraciones a este periódico. «Estoy seguro al 100% de que el judo va a conseguir más de una medalla en judo», añade, en un claro mensaje de confianza hacia sus compañeros de selección.

El mostoleño explicó como empezó a compaginar su doble faceta de deportista y militar. «Me ofrecieron ser sargento reservista en el Ejército y la verdad es que es un honor poder representar a tu país tanto de civil como de militar. Es muy importante para mí poder representarlo e intentar conseguir los mejores resultados posibles», subraya.

Además, Garrigós prefiere no polemizar con uno de sus rivales en esta competición olímpica, el japonés Ryuju Nagayama, que no aceptó su derrota con deportividad e incluso se negó a darle la mano al español. «Al final cada uno tiene su propia versión. Es libre de decir lo que quiera. En un combate estás tan centrado que no escuchas prácticamente ni a tu entrenador, que está en la silla. El árbitro había dado mate y eso detiene el combate, pero yo hasta que no se acercó no lo escuché. Cuando lo he soltado ya estaba dormido y el reglamento del judo establece que cuando uno se queda dormido, vence el otro», sentenció.

24 años de espera

No fue fácil poner fin a esta larga seguía que se alargaba casi un cuarto de siglo en uno de los deportes históricamente más fértiles para España. La medalla parecía cantada después de que tanto Garrigós como Laura Martínez se metieran en semifinales, pero hubo que sufrir hasta el último segundo del último combate que los españoles disputaron este sábado.

En un duelo de campeones mundiales entre Garrigós y Sardalashvili por la medalla de bronce, la medalla no se decidió hasta el Golden Score, la prórroga con la que se deciden los combates de judo que terminan empatados después de cuatro minutos. Un waza-ari le sirvió al mostoleño para completar su palmarés después de numerosas medallas en distintos campeonatos internacionales, incluidos tres campeonatos de Europa.

La competición este sábado de Garrigós, marcada por tres victorias en cuatro combates, fue casi impecable, salvo la pequeña grieta en su defensa que abrió en su duelo de semifinales contra Yeldos Smetov y que sirvió para que el kazajo, que poco después se proclamaría campeón olímpico, le batiera.