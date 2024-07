Primer fallecido en la Villa Olímpica de París: muere Lionel Elika Fatupaito

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) ha lamentado a través de un comunicado el fallecimiento de Lionel Elika Fatupaito, entrenador del equipo de boxeo de Samoa, en la Villa Olímpica de los Juegos de París 2024. «Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas de Lionel Elika Fatupaito, el entrenador nacional de boxeo de Samoa, quien falleció trágicamente», indicó el organismo sobre la muerte del técnico este viernes, en principio por un ataque cardíaco.

«La dedicación y la pasión de Lionel por el deporte han dejado una marca indeleble en la comunidad del boxeo. Su legado seguirá inspirando a las generaciones futuras. Nuestros pensamientos y oraciones están con el equipo de Samoa y todos los afectados por esta profunda pérdida», apuntó la IBA.

Luafalealo Paige Talalelei, presidente del Comité Olímpico de Samoa, confirmó y lamentó también la muerte del técnico, reconocido como uno de los principales entrenadores del país que estaba en la capital francesa en la preparación del púgil Tupuola Ato Plodzicki-Faoagali. Se trata del primer fallecimiento en los presentes Juegos Olímpicos de París, donde lloran la triste y repentina pérdida del entrendor.

Polémica ceremonia de apertura

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó una imagen llamativa y más que extraña, incluso ofensiva. En un novedoso espectáculo, en el que el desfile se aunó con diversas actuaciones, mientras los deportistas navegaban por el río Sena, apareció una imagen de lo más comentada. Francia utilizó en una de las numerosas performances de la ceremonia a varios drag queens que representaron La Última Cena de Leonardo da Vinci, esa obra que emula, precisamente, la última vez que Cristo se sentó a cenar con sus apóstoles.

Como no podía ser de otra forma, la imagen no tardó en hacerse viral. Fue algo, cuanto menos, llamativo y que atenta contra el sentimiento religioso. Tuvo lugar al final del desfile, después de que los deportistas hubieran llegado ya al final del recorrido, en la plaza del Trocadero, tras recorrer seis kilómetros en barco. En una de las actuaciones de la inauguración de los Juegos, aparecieron varios drag queens y otros artistas que se pusieron a representar la obra del legendario artista italiano. Da Vinci estuvo presente no sólo por este motivo, sino que también tuvo su protagonismo su pintura más icónica, La Gioconda. Sin embargo, este fue el acto más comentado de todos los que tuvieron lugar en una ceremonia que, además, estuvo animada por diversos artistas, encabezados por Lady Gaga.

En lo que respecta a la delegación española, Marcus Cooper y Támara Echegoyen eran los encargados de portar la bandera de España. Comenzaba en el puente de Austerlitz y atravesaba los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Catedral de Notre Damme, hasta llegar a los pies de la Torre Eiffel, con final al otro lado del río. Entonces, era cuando emprendían rumbo a la Villa Olímpica de nuevo, huyendo de la intensa lluvia que caía sobre la capital francesa.