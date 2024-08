Imane Khelif, la boxeadora sin género que está protagonizando la mayor polémica de estos Juegos de París, se ha asegurado ya como mínimo la medalla de bronce y peleará por llegar a la plata e incluso al oro. La argelina ha liquidado por unanimidad de todos los jueces a la húngara Luca Hamori, quien antes del combate mostró su amargura por tener que pelear «contra un hombre».

«Me llevó toda mi vida estar aquí en los Juegos Olímpicos y tal vez un hombre detenga mi sueño. Cuando me desperté y estaba sentada en la cama, me dije: ‘Tengo que pelear contra un hombre’. Tal vez eso me impida ganar una medalla olímpica», lamentó Hamori antes del combate de este sábado. Su mal presagio se hizo realidad.

Y es que Khelif no dio ninguna opción a su rival en el combate celebrado en el Paris Norte Arena, el mismo recinto donde el boxeo español está brillando en estos Juegos Olímpicos asegurando dos medallas. La africana, quinta cabeza de serie del torneo, dominó de principio a final y los jueces le concedieron una rotunda victoria por 5-0. Las 15 puntuaciones parciales del combate se decantaron de su lado.

Pese a sus protestas previas, Hamori aceptó con deportividad la derrota y le dio la mano a su rival, gesto al que se había negado la anterior rival de Khelif, Angela Carini. La italiana directamente abandonó el combate al ver la enorme superioridad de su rival y entendiendo que eso podía poner en peligro su integridad física. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) reaccionó anunciando que premiará a Carini y le otorgará el premio en metálico de la organización como si hubiera ganado el oro olímpico, según el máximo mandatario, Umar Kremlev.

Por contra, el COI y los Juegos de París publicaron el viernes un comunicado en el que aseguraban que «todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo olímpico cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)».

Críticas a la participación de la boxeadora

Sin embargo, la participación en estos Juegos de Khelif, que no cuenta con el permiso de la IBA para competir en torneos femeninos, ha desatado fuertes críticas incluso de otros boxeadores. Entre ellos figura el español Emmanuel Reyes, que también ha asegurado su propia medalla y que este domingo disputará su combate de semifinales.

«No es fácil subir al ring con una persona que sabe que es un hombre, aunque tenga cuerpo de mujer, cara de mujer, al final es un hombre, se ha demostrado que es un hombre. Esto va a terminar mal si no toman una decisión rápida. Esto es boxeo, un golpe en la cabeza te puede dejar paralítico para toda tu vida», avisó el español en una entrevista concedida a OKDIARIO.