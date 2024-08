Lin Yu Ting, la otra boxeadora que compite con ‘ventaja’, vence a Turdibekova y huye de la prensa

Nuevo caso escandaloso en el boxeo de los Juegos Olímpicos. Tras la polémica generada por la participación de la boxeadora argelina Imane Khelif, ahora ha sido la taiwanesa Lin Yu Ting quien ha competido en categoría femenina cuando tiene cromosoma XY que genera hormonas masculinas. El de Lin Yu Ting es un caso similar a la de la argelina, aunque en este caso sí que se celebró el combate entero. Su rival, la uzbeka Turdibekova, aguantó los tres asaltos, pero los perdió con claridad los tres.

La taiwanesa, que siempre ha negado ser una persona intersexual, compite contra mujeres cuando tiene una clara ventaja física y competitiva. Otra vergüenza más en los Juegos Olímpicos. No existe igualdad deportiva. Lin Yu Ting no fue aceptada por la Federación Internacional de Boxeo y si bien no es una persona transexual, sí que tiene cromosoma XY y disfruta de una ventaja competitiva sobre otras competidoras femeninas. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional sí la declara apta para la competición.

Evidentemente, con esta ventaja, Lin Yu Ting es la favorita a llevarse el oro en su categoría de -57 kg en boxeo. Su combate fue también muy mediático, pero menos que el de Imane Khelif. Al ser el segundo caso, todos los focos se los llevó la argelina. Y en el combate de este viernes, la taiwanesa sí tuvo rival y la uzbeka Turdibekova aguantó los tres asaltos, a pesar de su clara diferencia física.

Además, sabedora de todo lo que rodeaba en su exterior, Lin Yu Ting protagonizó una estampida tras ganar su combate y no atendió a los medios de comunicación, algo que el COI suele tener como obligatoriedad. La taiwainesa no dio declaraciones y en su nombre apareció su entrenador, que se quejó de la presión que hacen vivir a esta boxeadora.

El boxeo en los Juegos Olímpicos está siendo protagonista por la aparición de estas deportistas que son mujeres, pero tienen cromosoma XY y disfruta de una ventaja respecto a otras mujeres por físico. El Comité Olímpico Internacional aceptó su presencia, mientras que la Federación Internacional de Boxeo no permite a la argelina Imane Khelif ni a la taiwanesa Lin Yu Ting participar en sus competiciones porque no pasó los test para participar en competiciones femeninas.