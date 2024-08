Reyes Pla zanja la polémica sobre Khelif: «Es un hombre, te puede dejar paralítico para toda la vida»

Emmanuel Reyes Pla, medalla ya segura de España en boxeo, analiza en OKDIARIO la gran polémica en los Juegos Olímpicos sobre la boxeadora argelina Imane Khelif, que tiene cromosomas XY y que no pasó los test de la Federación Internacional de Boxeo para participar en competiciones femeninas. Sin embargo, para el Comité Olímpico Internacional (COI) que no reconoce la legalidad de la Federación de Boxeo, sí permite a Khelif estar en competición femenina en los Juegos. Considera que el nivel de testosterona de Khelif está dentro de los parámetros de una mujer.

‘El Profeta’ Emmanuel Reyes lo tiene claro: Imagen Khelif es «un hombre». «No es fácil subir (al ring) con una persona que sabe que es un hombre, aunque tenga cuerpo de mujer, cara de mujer, al final es un hombre, se ha demostrado que es un hombre», comenta el boxeador español en entrevista con OKDIARIO en París.

«Esto va a terminar mal si no toman una decisión rápida. Esto es boxeo, un golpe en la cabeza te puede dejar paralítico para toda tu vida», explica Emmanuel Reyes, una de las grandes figuras de nuestra delegación en los Juegos Olímpicos. El boxeador ya tiene medalla segura y en los próximos días tendrá su combate de semifinales. Si lo gana, luchará por el oro, pero si lo pierde ya será bronce seguro.

Para Emmanuel Reyes, el caso de la boxeadora intersexual argelina se está poniendo feo. «Yo creo que es lo que están esperando es que pase (dejar paralítica a una rival) y ya cuando pase, Dios quiera que no le pase a nadie, se quedará en su casa para tirada. Deben penalizarlo», explica el boxeador español a OKDIARIO.

Sobre Angela Carini, la boxeadora italiana que se retiró del combate ante la argelina Imane Khelif, Emmanuel Reyes Pla cree que hizo lo correcto: «Ha hecho bien abandonando, al final yo la entiendo a ella. No es fácil subir con una persona que sabe que es un hombre, aunque tenga cuerpo de mujer, cara de mujer. Al final es un hombre, se ha demostrado que es un hombre». El boxeador español entiende que Angela Carini «tenga miedo subirse al ring y que le dé un golpe mal dado».

Emmanuel Reyes habla del caso de Imane Khelif en OKDIARIO

Emmanuel Reyes recuerda que la Federación Internacional de Boxeo tiene sancionada a Imane Khelif. No permite a la argelina participar en sus competiciones porque no pasó los test para participar en competiciones femeninas. Pero el COI, que es quien organiza el boxeo en los Juegos Olímpicos y que no reconoce la legalidad de la Federación de Boxeo, sí permite a Khelif participar en categoría femenina.

«Ha sido una fea cosa para las Olimpiadas», finaliza Emmanuel Reyes Pla, ganador ya de medalla para España a falta de saber si será oro, plata o bronce. La italiana Carini, víctima de esta injusticia deportiva, declaró tras retirarse del combate que «podía ser el combate de mi vida, pero, en ese momento, también tenía que salvaguardar mi vida». La boxeadora italiana reconoció que le dolía «mucho la nariz» y que «no respiraba» ante la diferencia entre ella y su rival.