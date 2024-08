El COI defiende a las boxeadoras sin género definido: «Son la clara definición de lo que es una mujer»

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, salió al paso de la polémica por la presencia de dos boxeadoras en los Juegos Olímpicos que fueron vetadas por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por no pasar las pruebas de género y establecerse que su género no está definido. El mandatario defiende que son mujeres, pese a que generen hormonas masculinas y tengan los niveles de testosterona mucho más altos que sus rivales, lo que le otorga mucha ventaja frente al resto.

«Vamos a ser muy claros aquí. Hablamos de dos boxeadoras que nacieron como mujeres, que crecieron como mujeres, que tienen un pasaporte donde ponen que son mujeres, que han competido durante muchos años como mujeres. Esta es la clara definición de mujer y no hubo ninguna duda sobre ellas de que son mujeres», dijo Bach sobre la presencia de la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-Ting.

En los Juegos Olímpicos más woke de la historia, con una ceremonia inaugural burlándose del cristianismo con drag queens, Thomas Bach pidió respeto. «Lo que vemos ahora es que algunos quieren ser los que dicen quién es o quién no es una mujer y lo único que puedo hacer es invitarles a que vengan con un científico y que definan lo que es una mujer. Si vienen con algo estamos listos para escucharles y mirarlo, pero no vamos a tomar parte en un asunto que se ha politizado y que es una guerra cultural», aseveró el presidente de Comité Olímpico Internacional.

IOC President Thomas Bach responds to questions about the women’s boxing competition and makes it very clear there was never any doubt on the athletes being women, and that the current online abuse is unacceptable. pic.twitter.com/Xvd6SvtmQ5

