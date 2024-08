Ayuso se indigna por el combate entre una mujer y un trans: «La abolición de la mujer es perversa»

Isabel Díaz Ayuso se ha sumado a la indignación mundial por la presencia de una luchadora transexual en boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024. La italiana Angela Carini decidió retirarse de la competición después de ver como su rival, la argelina Imane Khelif, era muy superior físicamente. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido muy crítica con la presencia de esta deportista en competiciones femeninas: «La abolición de la mujer es injusta y perversa».

Ayuso no ha sido la única, ni mucho menos, en pronunciarse. Además, también ha hecho un alegato para defender la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid. En ella se subraya que «se promoverán la participación de las personas transexuales, sin menoscabo de los derechos de los demás participante, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías».

La presencia de Khelif en esta competición olímpica se debe a que el Comité Olímpico Internacional (COI), que es quien organiza el evento, considera que los niveles de testosterona de la deportista argelina entran dentro de los parámetros de una mujer. Sin embargo, en los Mundiales de 2023 fue descalificada al no superar un análisis de elegibilidad de género, al tener cromosomas XY.

La abolición de la mujer es injusta y perversa.

The abolition of women is unfair and evil.#IStandWithAngelaCarini https://t.co/wbZDbTlBy1

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 1, 2024