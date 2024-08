Djokovic, Biles o Curry, las superestrellas del deporte cristianas asqueadas por los Juegos ‘woke’

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están dejando diversas escenas cuanto menos polémicas, situaciones que han generado controversia y cierto resquemor. Los denominados ya Juegos Olímpicos woke. La imagen de Novak Djokovic tras su triunfo ante Rafa Nadal sacándose su crucifijo ortodoxo fue una muestra de que no son pocas las superestrellas del deporte cristianas como Simone Biles o Stephen Curry.

No son pocos los deportistas que quedaron anonadados en el arranque de estos Juegos Olímpicos por la escena que presenciaron. La ceremonia de inauguración dio mucho que hablar en París, entre los propios franceses, pero también entre todo el colectivo olímpico, así como en algunas de las figuras más importantes de estos Juegos Olímpicos.

La organización olímpica decidió parodiar la escena de la ‘Última Cena’ de Cristo con un espeso gusto, en una interpretación con ‘drag queens’ que dejó atónitos a muchos deportistas cristianos de las diferentes delegaciones, que no son pocos, dejando cierta sensación de hartazgo en los últimos días por la tendencia que están tomando estos ‘Juegos woke’.

After winning the 1/8 finals match, Novak Djoković shows his cross again during the interview.

