El ex cargo de Podemos, Pablo Echenique, se ha referido este sábado a la performance con drag queens de La Última Cena de Leonardo da Vinci que Francia ha hecho durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París. «Parece que a los fachas no les ha gustado nada esta representación de la última cena en la ceremonia de apertura de los JJOO de Paris 2024 y están derramando litros de amargas fachalágrimas por ello, así que os pido por favor que no difundáis el vídeo», ha comentado en sus redes sociales.

En la actuación se pueden ver varios hombres vestidos de mujeres, personas de diferentes razas y una mujer haciendo de Jesucristo con cadenas en sus muñecas. La imagen no ha tardado en desatar la polémica en las redes sociales y ya son miles los comentarios que claman contra esta falta de respeto a los cristianos. Comentarios que vienen también por parte de personas reconocidas en el panorama social que no entienden cómo Francia ha podido hacer eso en los Juegos Olímpicos.

Para el periodista Tomás Guasch, esta actuación y su burla al catolicismo es «inaceptable, una ofensa gravísima y una cosa terrorífica» y se pregunta que «a ver el día que estos personajes se atreven a hacer una coña con Mahoma». También el presidente de La Liga, Javier Tebas, lo ha tachado de «inaceptable, irrespetuoso e infame». «Usar la imagen de La última cena en los Juegos Olímpicos de París es un insulto para los que somos cristianos. ¿Dónde queda el respeto por las creencias religiosas?», ha defendido el presidente de La Liga.

Echenique contra Israel en los JJOO

Este viernes, más de 10.000 deportistas estuvieron desfilando por las aguas del río Sena en París en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entre ellos, los atletas de Israel, que realizaron su paso por el río a media tarde. Las cámaras de algunos aficionados que se encontraban en las gradas captaron el griterío de algunos espectadores contrario a los atletas de Israel, pero también varios aplausos a su paso de otras personas presentes.

Un asunto que no ha pasado desapercibido por parte de los políticos españoles. Pablo Echenique también ha comentado este asunto cargando frontalmente contra la delegación de Israel: «Los representantes del Estado que lleva más de 20.000 niños asesinados acaban de pasar -con las manos manchadas de sangre- por las aguas del Sena en la ceremonia inaugural de los JJOO de #Paris2024».

Y añade: «Por si alguien piensa que los deportistas no tienen nada que ver, el comentarista de TVE ha recordado que el abanderado de la delegación firmó los misiles que se usan para matar a los niños y publicó su hazaña en redes sociales. Eso sí, el periodista ha calificado el asunto como polémico. Por lo visto, el festejar un genocidio es algo polémico. Hay gente que dice que está mal y hay gente que dice que está bien. Ni para ti ni para mí. Empate. Polémica», ha zanjado Pablo Echenique en su cuenta.

Bajo la sombra de la guerra entre Israel y Hamás y con un elevado nivel de amenaza contra la delegación israelí, 88 atletas que representan al Estado judío competirán en 15 deportes diferentes.