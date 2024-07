La lluvia destroza la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París

París recordará para siempre y para mal el 26 de julio de 2024. La ciudad que soñaba con ejecutar la mejor ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de la historia protagonizó la peor que se recuerda por culpa de la lluvia y de una falta de organización manifiesta que hizo que los atletas saliesen huyendo cuando salieron de sus embarcaciones en el río Sena.

La organización quedó cegada por la amenaza terrorista y jamás completó el tremendo chaparrón que cayó en París desde las 19 horas. Únicamente el palco de autoridades, ni siquiera los deportistas, estuvieron a cubierto mientras caían litros y litros de agua en una ceremonia de inauguración que quedará para el recuerdo y que da una valiosa lección al Comité Olímpico Internacional: no es buena idea sacar este acto de los estadios olímpicos.

Los atletas no disfrutaron porque el público estaba lejos y porque no había un plan B para evitar el aguacero que cayó durante la tarde. París quería venderse como un destino turístico de cara al mundo y quizá la postal que todo el mundo se llevó fue que no está tan lejos de Londres como ciudad encasillada como lluviosa.

Y eso que la cosa empezó bien en el sentido de que Zinedine Zidane protagonizó el hilo argumental inicial del encendido de la antorcha y Lady Gaga pudo actuar en francés y con normalidad a orillas del Sena. Fue la única que tuvo una actuación sin calarse de agua porque el resto de artistas padecieron la lluvia en sus carnes. Los fuegos artificiales, las acrobacias o el desfile de moda con Loius Vuitton no taparon un plan ridículo que no contemplaba la lluvia.

Los deportistas salieron corriendo

Los atletas, a su llegada al final del desfile, tenían previsto pasar por la plaza del Trocadero para hacerse una icónica foto con la torre Eiffel de fondo. La mayoría de ellos no completó el recorrido por culpa de una lluvia que ponía en riesgo la preparación de los últimos tres años para la cita. Más de uno amanecerá mañana sábado resfriado.

Tampoco era posible ejecutar el plan previsto en la icónica plaza puesto que la pasarela donde debían caminar los deportistas estaba llena de charcos. El ridículo era ensordecedor hasta tal punto que la organización metió el turbo en los barcos para evitar males mayores. El ataque terrorista fue finalmente un frente de chubascos que destrozó una ceremonia que ha costado varias decenas de millones a París. El mundo vio cómo la Ciudad de la Luz sufría un apagón en su peor día.