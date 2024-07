Zinedine Zidane protagonizó el inicio de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó muchas sorpresas, pero la primera de todas fue la aparición de Zinedine Zidane, leyenda del fútbol francés y del Real Madrid. En un espectacular inicio de la cita olímpica, con un desfile con embarcaciones por el río Sena, algo totalmente innovador, ya que fue la primera vez que se hizo fuera de un estadio.

Y al inicio de esta ceremonia, la presentación se hizo con la figura de Zinedine Zidane, que en una escena con gran significado, ‘robó’ la antorcha olímpica para entregársela a un grupo de niños que la llevan por las catacumbas de París hasta llegar al río Sena. Tras ello, la llama olímpica, mayor símbolo de unos Juegos, recorrió el río Sena en otra embarcación que fue por delante de las de las delegaciones de todos los países.

Tal y como indicó la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, que mantuvo hasta el final todas las sorpresas que hubo en la retransmisión de esta ceremonia de inauguración, Zidane lo que hizo fue llevar la llama olímpica del Estadio de Francia, situado en Saint-Denis, al Sena porque es allí -y no en el estadio olímpico- donde esperaban los miles de atletas y espectadores que estuvieron en la orilla del río Sena.

Así, Zinedine Zidane protagonizó este momento inicial de una ceremonia que ven millones de personas en todo el mundo. La leyenda del Real Madrid, también del fútbol francés, se llevó todos los focos en el inicio de la ceremonia corriendo primero por las calles de Madrid y después por las catacumbas de la ciudad.

Prologue.

Il faut ramener à Paris la Flamme Olympique arrivée par erreur au Stade de France.

Elle est attendue par des milliers d’athlètes et spectateurs sur la Seine.

Merci Zinedine Zidane

We must bring the Olympic Torch back to Paris. It accidentally arrived at… pic.twitter.com/FLnVEf226Q

— Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024