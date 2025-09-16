Mensajeros de la Paz, la fundación creada por el padre Ángel, ya no tiene a la vista de los visitantes los carteles indicativos de la existencia de una mezquita en la catedral católica de Justo, un tempo no consagrado levantado por Justo Gallego durante décadas con materiales reciclados en Mejorada del Campo (Madrid). No obstante, la mezquita permanece abierta.

OKDIARIO publicó el pasado martes sobre la indignación vecinal con el padre Ángel por haber dedicado al rezo musulmán, lo que Justo Gallego le donó como un baptisterio, formando parte de todo el complejo de la catedral dedicada a la Virgen del Pilar y a Santiago Apóstol. Sin embargo, este lunes ya no se encontraban en la fachada los carteles indicadores de la mezquita.

Antes eran dos carteles los que anticipaban la disponibilidad de uso de esta mezquita: uno de ellos estaba en la puerta de acceso, con la inscripción «Mezquita» en varios idiomas, y otro pedía descalzarse antes de entrar. «Por favor, tenga la amabilidad de descalzarse antes de entrar. Muchas gracias», decía. Este lunes ninguno de los dos carteles continuaba en su sitio, según pudo constatar OKDIARIO.

El único cartel visible que permanece en el baptisterio es el que indica que es un lugar de «oración interreligiosa». El resto de la catedral se usa como «centro social» gestionado por la ONG Mensajeros de la Paz.

El albañil Justo Gallego, que falleció en noviembre de 2021, empezó a construir este tempo con materiales reciclados en los años sesenta en agradecimiento a la Virgen del Pilar por recuperarse de una tuberculosis. La obra, símbolo de la perseverancia y la fe católica, fue conocida internacionalmente en 2005 a raíz de un anuncio de Aquarius.

Tras la muerte de Justo y conforme a la donación realizada, Mensajeros de la Paz asumió la gestión de esta infraestructura que convirtió en centro social, continuó con los trabajos de construcción y dio otra finalidad al espacio concebido por Justo como un baptisterio.

El cartel de acceso a la mezquita del padre Ángel ya no está. (Fotos: OKDIARIO)

El padre Ángel dividió este lugar en tres estancias: una mezquita, una sinagoga y una capilla evangélica. A esta dos últimas salas se entra por otra puerta, al lado de la mezquita. Aquí había antes otro cartel que decía «oratorio multiconfesional», pero también ha desaparecido.

Dentro del habitáculo de la mezquita, hay alfombras y libros del Corán. Al fondo, hace de muro una lona gigante con una gran foto de la madrasa Attarine de Fez (Marruecos), indicando a los fieles que deben realizar su oración en esa dirección, hacia la Meca. También hay una mariposa de escultura en el techo que es posterior a la donación de Justo Gallego a la ONG del polémico sacerdote.

Este cartel que pedía descalzarse para entrar a la mezquita también ha desaparecido. (Foto: OKDIARIO)

El pasado viernes, el concejal portavoz de Vox Ángel Manuel Alonso planteó en el pleno al Gobierno municipal del socialista Jorge Capa la posibilidad de ver la forma de que la catedral de Justo -hijo predilecto de la ciudad- «sea lo que él quería: una catedral católica dedicada a la Virgen del Pilar».

En este contexto, el representante de Vox preguntó al Ejecutivo de Capa si «tienen conocimiento del acuerdo de donación de Justo al padre Ángel, a la fundación Mensajeros de la Paz, por si podemos hacer algo para que la voluntad de Justo se cumpla».

Ante esta cuestión, formulada en el turno de ruegos y preguntas, el alcalde se lavó las manos y delegó la contestación en su concejal de Modelo de Ciudad, despachó con apenas 8 palabras el asunto de la mezquita abierta en lo que Justo concibió como un baptisterio. «No tenemos conocimiento del acuerdo al que llegaron», se limitó a decir Yáñez.

Interior de la mezquita en la Catedral de Justo en Mejorada. (Foto: OKDIARIO)

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, Daniel Hernanz, manifestó que «el Partido Popular ha recibido el malestar de los vecinos» -como reveló OKDIARIO con distintos testimonios- y «está barajando algún tipo de gestión para poder revertir, dentro de lo posible en el plano político, la deriva de la Catedral de Justo».

Cabe recordar que el padre Ángel ocupó un asiento destacado y preferente entre los militantes asistentes al último Congreso Federal del PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, las cámaras lo captaron justo detrás del propio secretario general de los socialistas y de su mujer pentaimputada por delitos de corrupción, Begoña Gómez.